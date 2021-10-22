Neue LinieSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

Die Linie 16 der Metro Ile-de-France verbindet Saint-Denis Pleyel (93) über Le Bourget mit Noisy-Champs (77 und 93), mit einem gemeinsamen Stamm mit der Linie 17 von Saint-Denis Pleyel nach Le Bourget. Die Strecke wird in zwei Phasen gebaut: die erste von Saint-Denis Pleyel nach Clichy Montfermeil, die zweite von Clichy Montfermeil nach Noisy-Champs.
Diese neue vollautomatische Linie wird zur Erschließung des Ostens von Seine-Saint-Denis beitragen und eine direkte Verbindung zu den Polen Le Bourget und Plaine Saint-Denis ermöglichen. Auf Pendler-zu-Vorort-Fahrten ist die Zeitersparnis erheblich.
Schlüsselfiguren
800 000
Versorgte Einwohner
29 km
von ca. Gleisen
26 Minuten
zwischen Saint-Denis Pleyel und Noisy-Champs
6.4 km
gemeinsamer Kern mit Linie 17
200 000
Tägliche Fahrgäste auf der Linie
10
Neue Stationen
3 bis 4 Minuten
zwischen jeder U-Bahn während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf der Linie 16
2 Minuten
zwischen jeder U-Bahn während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf dem gemeinsamen Abschnitt mit der Linie 17
Kalender
- 2010-2011Öffentliche Debatte
- 2013Beratung
- 2014Öffentliche Untersuchung
- 2015Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2016Vorentwurf
- Heute2016-2028Werke
- Horizont 2026Inbetriebnahme von Saint-Denis Pleyel nach Clichy Montfermeil
- Horizont 2028Inbetriebnahme von Clichy Montfermeil in Noisy - Champs