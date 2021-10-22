Neue LinieSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

Die Linie 16 der Metro Ile-de-France verbindet Saint-Denis Pleyel (93) über Le Bourget mit Noisy-Champs (77 und 93), mit einem gemeinsamen Stamm mit der Linie 17 von Saint-Denis Pleyel nach Le Bourget. Die Strecke wird in zwei Phasen gebaut: die erste von Saint-Denis Pleyel nach Clichy Montfermeil, die zweite von Clichy Montfermeil nach Noisy-Champs.

Diese neue vollautomatische Linie wird zur Erschließung des Ostens von Seine-Saint-Denis beitragen und eine direkte Verbindung zu den Polen Le Bourget und Plaine Saint-Denis ermöglichen. Auf Pendler-zu-Vorort-Fahrten ist die Zeitersparnis erheblich.