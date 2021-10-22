U-Bahn

Neue LinieSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

Die Linie 16 der Metro Ile-de-France verbindet Saint-Denis Pleyel (93) über Le Bourget mit Noisy-Champs (77 und 93), mit einem gemeinsamen Stamm mit der Linie 17 von Saint-Denis Pleyel nach Le Bourget. Die Strecke wird in zwei Phasen gebaut: die erste von Saint-Denis Pleyel nach Clichy Montfermeil, die zweite von Clichy Montfermeil nach Noisy-Champs.

Diese neue vollautomatische Linie wird zur Erschließung des Ostens von Seine-Saint-Denis beitragen und eine direkte Verbindung zu den Polen Le Bourget und Plaine Saint-Denis ermöglichen. Auf Pendler-zu-Vorort-Fahrten ist die Zeitersparnis erheblich.

Bild 1 von 3

Perspektive des Bahnhofs Le Bourget © Elizabeth de Portzamparc / 2Portzamparc / Société des Grands Projets

grandparisexpress.fr/ligne-16
Unternehmen für Großprojekte
Île-de-France Mobilités

Karte

Schlüsselfiguren

800 000

Versorgte Einwohner

29 km

von ca. Gleisen

26 Minuten

zwischen Saint-Denis Pleyel und Noisy-Champs

6.4 km

gemeinsamer Kern mit Linie 17

200 000

Tägliche Fahrgäste auf der Linie

10

Neue Stationen

3 bis 4 Minuten

zwischen jeder U-Bahn während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf der Linie 16

2 Minuten

zwischen jeder U-Bahn während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf dem gemeinsamen Abschnitt mit der Linie 17

Kalender

  1. 2010-2011
    Öffentliche Debatte
  2. 2013
    Beratung
  3. 2014
    Öffentliche Untersuchung
  4. 2015
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  5. 2016
    Vorentwurf
  6. Heute
    2016-2028
    Werke
  7. Horizont 2026
    Inbetriebnahme von Saint-Denis Pleyel nach Clichy Montfermeil
  8. Horizont 2028
    Inbetriebnahme von Clichy Montfermeil in Noisy - Champs

Finanzierung und Akteure