Neue LinieSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

Die Linie 17 der Metro Ile-de-France wird Saint-Denis Pleyel (93) über Le Bourget mit Mesnil Amelot (77) verbinden, mit einem gemeinsamen Stamm mit der Linie 16 von Saint-Denis Pleyel nach Le Bourget. Die Inbetriebnahme erfolgt in drei Phasen: die erste vom Flughafen Saint-Denis Pleyel zum Flughafen Le Bourget, die zweite vom Flughafen Le Bourget zum Parc des Expositions, die dritte vom Parc des Expositions nach Le Mesnil-Amelot.

Diese neue vollautomatische Linie wird die Gebiete Le Bourget, Gonesse und Grand Roissy bedienen, indem sie sie direkt mit der Plaine Saint-Denis verbindet. Es wird auch den Service des Parc des Expositions du Bourget stärken.