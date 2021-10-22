U-Bahn

Neue LinieSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

Die Linie 17 der Metro Ile-de-France wird Saint-Denis Pleyel (93) über Le Bourget mit Mesnil Amelot (77) verbinden, mit einem gemeinsamen Stamm mit der Linie 16 von Saint-Denis Pleyel nach Le Bourget. Die Inbetriebnahme erfolgt in drei Phasen: die erste vom Flughafen Saint-Denis Pleyel zum Flughafen Le Bourget, die zweite vom Flughafen Le Bourget zum Parc des Expositions, die dritte vom Parc des Expositions nach Le Mesnil-Amelot.

Diese neue vollautomatische Linie wird die Gebiete Le Bourget, Gonesse und Grand Roissy bedienen, indem sie sie direkt mit der Plaine Saint-Denis verbindet. Es wird auch den Service des Parc des Expositions du Bourget stärken.

Bild 1 von 3

Das Viadukt der Linie 17 am Bahnhof Parc des Expositions © Société des Grands Projets / Dietmar Feichtinger Architectes

grandparisexpress.fr/ligne-17
Unternehmen für Großprojekte
Île-de-France Mobilités

Karte

Schlüsselfiguren

170 000

Tägliche Fahrgäste auf der Linie

27 km

von ca. Gleisen

25 Minuten

zwischen Saint-Denis Pleyel und Le Mesnil Amelot

6.4 km

gemeinsamer Kern mit Linie 16

8

Neue Stationen

3 bis 4 Minuten

zwischen jeder U-Bahn während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf der Linie 17

2 Minuten

zwischen jeder U-Bahn während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf dem gemeinsamen Abschnitt mit der Linie 16

Kalender

  1. 2010-2011
    Öffentliche Debatte
  2. 2013
    Beratung für Metro 17 Süd (von Saint-Denis Pleyel nach Le Bourget)
  3. 2014
    Beratung für Metro 17 Nord (von Le Bourget nach Mesnil Amelot)
  4. 2016
    Vorprojekt für Metro 17 Süd
  5. 2016
    Öffentliche Befragung für Metro 17 Nord
  6. 2017
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  7. Heute
    2017-2030
    Werke
  8. Horizont 2026
    Inbetriebnahme zwischen Saint-Denis Pleyel und Le Bourget Aéroport
  9. Horizont 2028
    Inbetriebnahme zwischen Le Bourget Aéroport und Parc des Expositions
  10. Horizont 2030
    Inbetriebnahme zwischen Parc des Expositions und Le Mesnil Amelot

Finanzierung und Akteure