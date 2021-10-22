Neue LinieSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

Die Linie 17 der Metro Ile-de-France wird Saint-Denis Pleyel (93) über Le Bourget mit Mesnil Amelot (77) verbinden, mit einem gemeinsamen Stamm mit der Linie 16 von Saint-Denis Pleyel nach Le Bourget. Die Inbetriebnahme erfolgt in drei Phasen: die erste vom Flughafen Saint-Denis Pleyel zum Flughafen Le Bourget, die zweite vom Flughafen Le Bourget zum Parc des Expositions, die dritte vom Parc des Expositions nach Le Mesnil-Amelot.
Diese neue vollautomatische Linie wird die Gebiete Le Bourget, Gonesse und Grand Roissy bedienen, indem sie sie direkt mit der Plaine Saint-Denis verbindet. Es wird auch den Service des Parc des Expositions du Bourget stärken.
Schlüsselfiguren
170 000
Tägliche Fahrgäste auf der Linie
27 km
von ca. Gleisen
25 Minuten
zwischen Saint-Denis Pleyel und Le Mesnil Amelot
6.4 km
gemeinsamer Kern mit Linie 16
8
Neue Stationen
3 bis 4 Minuten
zwischen jeder U-Bahn während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf der Linie 17
2 Minuten
zwischen jeder U-Bahn während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf dem gemeinsamen Abschnitt mit der Linie 16
Kalender
- 2010-2011Öffentliche Debatte
- 2013Beratung für Metro 17 Süd (von Saint-Denis Pleyel nach Le Bourget)
- 2014Beratung für Metro 17 Nord (von Le Bourget nach Mesnil Amelot)
- 2016Vorprojekt für Metro 17 Süd
- 2016Öffentliche Befragung für Metro 17 Nord
- 2017Erklärung der Gemeinnützigkeit
- Heute2017-2030Werke
- Horizont 2026Inbetriebnahme zwischen Saint-Denis Pleyel und Le Bourget Aéroport
- Horizont 2028Inbetriebnahme zwischen Le Bourget Aéroport und Parc des Expositions
- Horizont 2030Inbetriebnahme zwischen Parc des Expositions und Le Mesnil Amelot