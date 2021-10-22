Neue LinieAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

Die Linie 18 der Metro Ile-de-France wird den Flughafen Orly (94) mit Versailles Chantiers (78) in drei Phasen verbinden: die erste von Massy Palaiseau nach Christ de Saclay, die zweite von Massy Palaiseau zum Flughafen Orly in Übereinstimmung mit der Linie 14, die dritte von Christ de Saclay nach Versailles - Chantiers.

Diese neue vollautomatische Linie wird den Reisebedürfnissen von Einwohnern, Studenten, Forschern und Arbeitnehmern gerecht, die in der Nähe leben, studieren oder arbeiten, darunter Antony, Massy, das Saclay-Plateau, Saint-Quentin-en-Yvelines und Versailles.