Neue LinieAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

Die Linie 18 der Metro Ile-de-France wird den Flughafen Orly (94) mit Versailles Chantiers (78) in drei Phasen verbinden: die erste von Massy Palaiseau nach Christ de Saclay, die zweite von Massy Palaiseau zum Flughafen Orly in Übereinstimmung mit der Linie 14, die dritte von Christ de Saclay nach Versailles - Chantiers.

Diese neue vollautomatische Linie wird den Reisebedürfnissen von Einwohnern, Studenten, Forschern und Arbeitnehmern gerecht, die in der Nähe leben, studieren oder arbeiten, darunter Antony, Massy, das Saclay-Plateau, Saint-Quentin-en-Yvelines und Versailles.

Bild 1 von 4

Bahnhof Massy Opera © Ateliers 2/3/4/Image KDSL / Société des Grands Projets

grandparisexpress.fr/ligne-18
Unternehmen für Großprojekte
Île-de-France Mobilités

Karte

Schlüsselfiguren

110 000

Tägliche Fahrgäste auf der Strecke (Horizont 2030)

30 Minuten

Flughafen Orly nach Versailles Chantiers

35 km

Strecken, davon 14 km in der Luft

10

Neue Stationen

3 Minuten

ungefähr zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit

Kalender

  1. 2010-2011
    Öffentliche Debatte
  2. 2015
    Beratung
  3. 2016
    Öffentliche Untersuchung
  4. 2017
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  5. Heute
    2018-2030
    Werke
  6. Horizont 2026
    Inbetriebnahme zwischen Massy Palaiseau und Christ de Saclay
  7. Horizont 2027
    Inbetriebnahme zwischen Massy Palaiseau und dem Flughafen Orly
  8. Horizont 2030
    Inbetriebnahme zwischen Christ de Saclay und Versailles Chantiers

Finanzierung und Akteure