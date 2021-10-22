Neue LinieAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

Die Linie 18 der Metro Ile-de-France wird den Flughafen Orly (94) mit Versailles Chantiers (78) in drei Phasen verbinden: die erste von Massy Palaiseau nach Christ de Saclay, die zweite von Massy Palaiseau zum Flughafen Orly in Übereinstimmung mit der Linie 14, die dritte von Christ de Saclay nach Versailles - Chantiers.
Diese neue vollautomatische Linie wird den Reisebedürfnissen von Einwohnern, Studenten, Forschern und Arbeitnehmern gerecht, die in der Nähe leben, studieren oder arbeiten, darunter Antony, Massy, das Saclay-Plateau, Saint-Quentin-en-Yvelines und Versailles.
Schlüsselfiguren
110 000
Tägliche Fahrgäste auf der Strecke (Horizont 2030)
30 Minuten
Flughafen Orly nach Versailles Chantiers
35 km
Strecken, davon 14 km in der Luft
10
Neue Stationen
3 Minuten
ungefähr zwischen den einzelnen U-Bahnen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit
Kalender
- 2010-2011Öffentliche Debatte
- 2015Beratung
- 2016Öffentliche Untersuchung
- 2017Erklärung der Gemeinnützigkeit
- Heute2018-2030Werke
- Horizont 2026Inbetriebnahme zwischen Massy Palaiseau und Christ de Saclay
- Horizont 2027Inbetriebnahme zwischen Massy Palaiseau und dem Flughafen Orly
- Horizont 2030Inbetriebnahme zwischen Christ de Saclay und Versailles Chantiers