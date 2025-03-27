SanierungPôle de Juvisy-sur-Orge

- 2005: Schematische Darstellung
- 2007: Öffentliche Untersuchung
- 2008: Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2009-2014: Vorentwurf
- 2015-2019: Werke
- 2019: Gateway-Inbetriebnahme und PMR-Zugang
o Rathaussektor: Neubau und Zugang für Passagiere und Geschäfte, Sanierung des Busbahnhofs und des Vorplatzes, lokaler Véligo,
o Sektor Condorcet, lokal Véligo,
o Seine-Sektor: modernisierter Zugang, lokaler Véligo
- 2020-2021: Fortsetzung der Arbeiten
o Sektor Condorcet: Sanierung des Passagiergebäudes, Neugestaltung des Vorplatzes.
o Seine-Sektor: Sanierung des Seine-Busbahnhofs.
- 100% zugänglich
- Neue Dienste für aktive Modi (Gehen und Radfahren)
- Neue Räume für den Busbahnhof
- Einfache Verbindungen + 1 direkter Zugang zur RER D
- Ein entsättigter Bahnhof
- Einfacher Zugang zum Bahnhof für alle Verkehrsmittel (Bus, Fahrrad, zu Fuß, Auto)
- Hochwertige Dienstleistungen (Ticketing, Geschäfte)
- Visuelle und akustische Fahrgastinformation
- Umstrukturierter Zugang mit einem neuen Passagiergebäude (Rathausseite) und einem sanierten Passagiergebäude (Condorcet-Seite)
Finanzen
Die Entwicklung des Clusters: 97 Millionen Euro, Wert 2008 (Staat 7,22% - Region 41,24% - CD 91 34,02% - Grand-Orly Seine Bièvre 2,06% - SNCF Réseau 6,19% - SNCF G&CO 9,28%)
Schauspieler
Die Projekteigentümer sind:
- SNCF Gares & Connexions (Projektkoordination)
- SNCF-Netz
- das Departement Essonne
- die territoriale öffentliche Einrichtung Grand-Orly Seine Bièvre
- die Stadt Juvisy-sur-Orge