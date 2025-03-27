SanierungPôle de Juvisy-sur-Orge

Pol - Bahnhof

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Essonne
SNCF
Île-de-France Mobilités

In der Nähe des Wirtschaftszentrums Orly-Rungis empfängt der Bahnhof Juvisy-sur-Orge, der täglich 1000 Züge, 1300 Busse, die in drei Busbahnhöfe unterteilt sind, 70.000 Passagiere empfängt, den RER C und D, aber auch den TGV Brive-Lille, ist der größte Bahnhof Frankreichs außerhalb von Paris, mit mehr Passagieren zum Beispiel als der Gare de Lyon Part-Dieu oder sogar der Gare de l'Est.

Dieser Bahnhof erforderte eine tiefgreifende Umstrukturierung, die mehrere Ziele verfolgte:

  • Verbesserung der Verbindungen zwischen den Busbahnhöfen, dem Bahnhof und der zukünftigen Straßenbahn, um den Austausch zwischen den Verkehrsmitteln (RER, Straßenbahn, Bus, Taxis, Fahrräder) zu erleichtern;
  • Verbesserung der Zugänglichkeit des SNCF-Bahnhofs und des Flussmanagements auf dem gesamten Gelände (Verlängerung der nördlichen U-Bahn, angepasste Fahrkartenschalter, Aufzüge, optimierte Beleuchtung, akustische Leuchtfeuer für Sehbehinderte);
  • Entwicklung von Empfang, Sicherheit und Information durch die Schaffung eines Raums für Reisende;
  • Optimierung der Integration von Entwicklungen in die Stadtlandschaft und Förderung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Stadtteilen (Fußgängerbrücke für sanfte Verkehrsmittel über den Bahngleisen: Fußgänger und Fahrräder);
  • Sanierung der drei Busbahnhöfe mit 1300 Buslinien pro Tag und Schaffung von 264 Fahrradstellplätzen unter sicheren Unterständen und einem Fahrradunterstand mit 36 Stellplätzen.

Karte

Plan du projet Sanierung des Bahnhofsmastes Juvisy-sur-Orge
Plan de réaménagement du pôle de Juvisy-sur-Orge

Schlüsselfiguren

70 000

Tägliche Reisende

2

RER-Linien

28

Buslinien

1

Straßenbahnlinie geplant

Vorläufiger Zeitplan

  • 2005: Schematische Darstellung
  • 2007: Öffentliche Untersuchung
  • 2008: Erklärung der Gemeinnützigkeit
  • 2009-2014: Vorentwurf
  • 2015-2019: Werke
  • 2019: Gateway-Inbetriebnahme und PMR-Zugang
    o Rathaussektor: Neubau und Zugang für Passagiere und Geschäfte, Sanierung des Busbahnhofs und des Vorplatzes, lokaler Véligo,
    o Sektor Condorcet, lokal Véligo,
    o Seine-Sektor: modernisierter Zugang, lokaler Véligo
  • 2020-2021: Fortsetzung der Arbeiten
    o Sektor Condorcet: Sanierung des Passagiergebäudes, Neugestaltung des Vorplatzes.
    o Seine-Sektor: Sanierung des Seine-Busbahnhofs.

Übersicht

Le pôle Juvisy-sur-Orge en bref
  • 100% zugänglich
  • Neue Dienste für aktive Modi (Gehen und Radfahren)
  • Neue Räume für den Busbahnhof
  • Einfache Verbindungen + 1 direkter Zugang zur RER D
  • Ein entsättigter Bahnhof
  • Einfacher Zugang zum Bahnhof für alle Verkehrsmittel (Bus, Fahrrad, zu Fuß, Auto)
  • Hochwertige Dienstleistungen (Ticketing, Geschäfte)
  • Visuelle und akustische Fahrgastinformation
  • Umstrukturierter Zugang mit einem neuen Passagiergebäude (Rathausseite) und einem sanierten Passagiergebäude (Condorcet-Seite)

Finanzen und Akteure

Finanzen

Die Entwicklung des Clusters: 97 Millionen Euro, Wert 2008 (Staat 7,22% - Region 41,24% - CD 91 34,02% - Grand-Orly Seine Bièvre 2,06% - SNCF Réseau 6,19% - SNCF G&CO 9,28%)

Schauspieler

Die Projekteigentümer sind:

  • SNCF Gares & Connexions (Projektkoordination)
  • SNCF-Netz
  • das Departement Essonne
  • die territoriale öffentliche Einrichtung Grand-Orly Seine Bièvre
  • die Stadt Juvisy-sur-Orge

Download des Projekt-Factsheets Sanierung des Bahnhofsmastes Juvisy-sur-Orge

