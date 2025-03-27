SanierungPôle de Juvisy-sur-Orge

In der Nähe des Wirtschaftszentrums Orly-Rungis empfängt der Bahnhof Juvisy-sur-Orge, der täglich 1000 Züge, 1300 Busse, die in drei Busbahnhöfe unterteilt sind, 70.000 Passagiere empfängt, den RER C und D, aber auch den TGV Brive-Lille, ist der größte Bahnhof Frankreichs außerhalb von Paris, mit mehr Passagieren zum Beispiel als der Gare de Lyon Part-Dieu oder sogar der Gare de l'Est.

Dieser Bahnhof erforderte eine tiefgreifende Umstrukturierung, die mehrere Ziele verfolgte: