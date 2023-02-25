Veröffentlichte Beiträge

Pol - Bahnhof

SanierungPôle Le Bourget-Drancy

Avis de SNCF Gares & Connexions pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

Das Sanierungsprojekt des Clusters Le Bourget – Drancy ist eine echte Chance für die Entwicklung des SNCF-Bahnhofs. Neben der Modernisierung eines strategischen Bahnhofs auf der Nordachse des Ile-de-F

Contribution Ville de Drancy

Meine Damen und Herren, Die Stadt Drancy, die ich vertrete, unterstützt Szenario Nr. 1, d. h. das Szenario, das den Bau eines Park-and-Ride-Platzes im Herzen des Eisenbahndreiecks sowie die Schaff

Contribution de Paris en Selle

Wir bitten Sie, unsere Meinung zum Sanierungsprojekt des Pols Le Bourget - Drancy einzuholen.

Avis SNCF Transilien pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

Das Projekt zur Sanierung des Knotenpunkts Le Bourget-Drancy ist in Bezug auf die Eröffnung des Bahnhofs auf der Drancy-Seite eindeutig sinnvoll. Dieses Projekt wird den Zugang zum Bahnhof von Süden

Pôle le bourget-drancy

Ich gebe meine Meinung zu Szenario 1 ab.

Réversabilité du projet et intégration dans un parcours résidentiel agréable

Das Projekt zur Sanierung des Bahnhofsmastes Le Bourget Drancy muss die Einwohner von Drancy, der betroffenen Stadt, der bevölkerungsreichsten Stadt mit heute 72.000 Einwohnern, die schlecht von Busse

Avis de l'Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France

Anbei finden Sie die Stellungnahme des Verbands der Verkehrsteilnehmer / FNAUT Ile-de-France.

gare en ville de banlieue = prévoir des parkings

Angesichts der katastrophalen Häufigkeit von Bussen in der Gegend ist es wichtig, den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, ihr Auto am Bahnhof abzustellen. Ansonsten fahre ich weiter zur Arbeit. Szen

Projet 1

Arbeitnehmer, die ihr Auto aus persönlichen Gründen benötigen, müssen in der Lage sein, Stellplätze zu nutzen. Kinder mitnehmen und abholen, Besorgungen machen, zum Arzt gehen oder Menschen im Kranken

Projet 2

Ich bevorzuge Projekt 2.