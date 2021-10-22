SanierungPôle-gare Mantes-la-Jolie

Um die Ankunft des RER E, eines Busses auf eigenem Gelände und der verschiedenen auf dem Gebiet von Mantois geplanten Stadtentwicklungsprojekte zu begleiten, ist die Sanierung des Pols Mantes-la-Jolie geplant.

Das Projekt zur Sanierung des Knotenpunkts wird das Zusammenleben der verschiedenen Nutzungen erleichtern und dem Anstieg der Fahrgastzahlen am Horizont der Verlängerung der RER E nach Westen und der Ankunft eines Busses auf dem eigenen Gelände Le Mantois Rechnung tragen.

Die Ziele des Projekts sind: