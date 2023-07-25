Warum den Pôle de Melun sanieren?

Mit mehr als 43.000 Fahrgästen pro Tag ist der Pôle de Melun ein attraktiver Verkehrsknotenpunkt in der Île-de-France. Heute leidet dieser Pol unter erheblichen Funktionsstörungen und entspricht nicht mehr den aktuellen Reisebedürfnissen. Es ist nicht an die Zunahme des Verkehrs angepasst, insbesondere im Zusammenhang mit städtischen Projekten und der Ankunft des T Zen 2.

Bis 2030 wird die Fahrgastzahl am Bahnhof Melun um mehr als 30 % steigen. Die Ansiedlung von Stadt- und Verkehrsprojekten in der Nähe wird seine Attraktivität erhöhen. Heute ist es notwendig, den Betrieb des Knotenpunkts zu überdenken und zu verbessern, damit sich die Fahrgäste einfach und sicher um und im Bahnhof bewegen können.

In diesem Zusammenhang wurde das von Île-de-France Mobilités geleitete Projekt, dessen Arbeiten von SNCF – Gare et Connexions und der Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) durchgeführt werden, so konzipiert, dass mehrere Ziele erreicht werden: