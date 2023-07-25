Welche Entwicklungen sind zugunsten der Intermodalität geplant?

Das Projekt zur Neugestaltung der Räume rund um den Bahnhof wird es den Fahrgästen ermöglichen, mit verschiedenen Verkehrsmitteln (öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder, Fußgänger, Autos) zum und vom Bahnhof zu gelangen.

Die beiden Vorplätze im Norden und Süden würden ganz sanften Verkehrsmitteln mit komfortableren Räumen und breiteren Bürgersteigen gewidmet sein;

Geplant ist ein an die Bedürfnisse von Radfahrern angepasstes Fahrradparkangebot (Reifen, Unterstände, Véligo-Schließfächer) nördlich und südlich des Bahnhofs;

Eine weiche Verbindung für Fußgänger und Radfahrer ist vorgesehen, um das Viertel Saint-Louis in Dammarie-lès-Lys zu erreichen. ;

Die Endstation des T Zen 2 würde sich vor dem Eingang des Bahnhofs auf dem nördlichen Vorplatz befinden;

Auf beiden Vorplätzen werden Taxi- und Drop-off-Zonen eingerichtet;

Das regionale Parkhaus (PSR) mit der Kennzeichnung P+R würde um rund 350 Stellplätze erweitert.

Diese Verbesserungen würden auch mit einer Verbesserung der Fahrgastinformation durch eine angepasste und wirksame Beschilderung rund um den Bahnhof einhergehen.

Die rund um den Bahnhof geplanten Entwicklungen betreffen auch die beiden Busbahnhöfe nördlich und südlich des Pols.