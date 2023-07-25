Welche Vorteile bringt das Projekt den Nutzern des Bahnhofs Melun?

Das Projekt zur Sanierung des Bahnhofs Melun ist Teil einer umfassenderen Politik zur Verbesserung der Bedingungen für den täglichen Personenverkehr.

Die Fahrgäste können sich leichter zum und innerhalb des Bahnhofs bewegen und leichter von einem Verkehrsmittel zum anderen wechseln (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln usw.);

Die Fahrgastinformation wird von hoher Qualität sein, der Wartekomfort und die Sicherheit der Wege werden verbessert;

Der Bahnhof wird für alle zugänglich sein (Installation von Aufzügen, Entsättigung der Bahnsteige), insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Der Bahnhofsmast wird zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus usw. erreichbar sein. Der Zugang wird mit den nahe gelegenen städtischen Projekten in Einklang gebracht. Zu diesem Zweck wird eine sichere und zugängliche weiche Nord-Süd-Verbindung geschaffen, die allen nicht motorisierten Verkehrsmitteln offen steht.