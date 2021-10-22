Die öffentliche Untersuchung

SanierungPôle-gare de Melun
Startseite
Mediathek
Öffentliche Untersuchung
Schematische Darstellung des Projekts 6.8 MB
PDF
Anordnung zur Einleitung einer öffentlichen Untersuchung 337.1 KB
Bekanntmachung der Anordnung zur Einleitung einer öffentlichen Untersuchung 58.4 KB
Kakemonos-80x200 2.5 MB
Plakat 497.5 KB
Informationspaket 1.0 MB
Projekt-Statement 244.8 KB
Projekterklärung - Anhang 251.1 KB
Bericht des Untersuchungskommissars 30.1 MB
Schlussfolgerungen und Stellungnahmen des Untersuchungskommissars zur Vereinbarkeit der PLU 954.9 KB
Feststellungen und Stellungnahmen des Untersuchungsbeauftragten zur Gemeinnützigkeit 783.2 KB
Erklärung der Gemeinnützigkeit 7.8 MB
Akte der öffentlichen Untersuchung
Leitfaden zum Lesen der Untersuchungsakte vor der öffentlichen Untersuchung 260.1 KB
Anlage A: Erläuterung 1.3 MB
Anlage B: Gegenstand der Untersuchung, rechtliche und administrative Informationen 1.7 MB
Abbildung C: Lageplan 559.5 KB
Anlage D: Allgemeiner Arbeitsplan 2.0 MB
Abbildung E: Hauptmerkmale der wichtigsten Werke 4.2 MB
Anlage F: Zusammenfassende Bewertung der Ausgaben 311.5 KB
Anlage G: Auswirkungsstudie 32.0 MB
Abbildung I: Sozioökonomische Bewertung 1.4 MB
Anlage J: MECDU 5.7 MB
Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge – Teil 1 6.8 MB
Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge – Teil 2 23.1 MB
Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge – Teil 3 16.3 MB
Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge - Teil 4 3.1 MB
Anlage L: Stellungnahme zur EI-Erwiderung 10.8 MB