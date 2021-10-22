Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare de Melun

Die öffentliche Untersuchung

Öffentliche Untersuchung

Schematische Darstellung des Projekts 6.8 MB

PDF

 -  6.5 MB

Anordnung zur Einleitung einer öffentlichen Untersuchung 337.1 KB

PDF

 -  329.2 KB

Bekanntmachung der Anordnung zur Einleitung einer öffentlichen Untersuchung 58.4 KB

PDF

 -  57.1 KB

Kakemonos-80x200 2.5 MB

PDF

 -  2.4 MB

Plakat 497.5 KB

PDF

 -  485.9 KB

Informationspaket 1.0 MB

PDF

 -  1008.8 KB

Projekt-Statement 244.8 KB

PDF

 -  239.0 KB

Projekterklärung - Anhang 251.1 KB

PDF

 -  245.2 KB

Bericht des Untersuchungskommissars 30.1 MB

PDF

 -  28.7 MB

Schlussfolgerungen und Stellungnahmen des Untersuchungskommissars zur Vereinbarkeit der PLU 954.9 KB

PDF

 -  932.6 KB

Feststellungen und Stellungnahmen des Untersuchungsbeauftragten zur Gemeinnützigkeit 783.2 KB

PDF

 -  764.8 KB

Erklärung der Gemeinnützigkeit 7.8 MB

PDF

 -  7.5 MB

Akte der öffentlichen Untersuchung

Leitfaden zum Lesen der Untersuchungsakte vor der öffentlichen Untersuchung 260.1 KB

PDF

 -  254.0 KB

Anlage A: Erläuterung 1.3 MB

PDF

 -  1.2 MB

Anlage B: Gegenstand der Untersuchung, rechtliche und administrative Informationen 1.7 MB

PDF

 -  1.6 MB

Abbildung C: Lageplan 559.5 KB

PDF

 -  546.3 KB

Anlage D: Allgemeiner Arbeitsplan 2.0 MB

PDF

 -  1.9 MB

Abbildung E: Hauptmerkmale der wichtigsten Werke 4.2 MB

PDF

 -  4.0 MB

Anlage F: Zusammenfassende Bewertung der Ausgaben 311.5 KB

PDF

 -  304.2 KB

Anlage G: Auswirkungsstudie 32.0 MB

PDF

 -  30.6 MB

Abbildung I: Sozioökonomische Bewertung 1.4 MB

PDF

 -  1.3 MB

Anlage J: MECDU 5.7 MB

PDF

 -  5.4 MB

Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge – Teil 1 6.8 MB

PDF

 -  6.4 MB

Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge – Teil 2 23.1 MB

PDF

 -  22.1 MB

Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge – Teil 3 16.3 MB

PDF

 -  15.5 MB

Anlage K: Stellungnahme zum Projekt und Antworten des Projektträgers, sonstige Anhänge - Teil 4 3.1 MB

PDF

 -  2.9 MB

Anlage L: Stellungnahme zur EI-Erwiderung 10.8 MB

PDF

 -  10.3 MB