Warum eine Beratung?
Vom 25. März bis zum 26. April organisiert Île-de-France Mobilités eine Konsultation zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec. Diese Zeit der Information und des Austauschs soll es jedem ermöglichen, seine Fragen zu stellen und seine Meinung oder Vorschläge zu äußern.
Im Anschluss an diese Phase wird Île-de-France Mobilités eine Bewertung der Konsultation vornehmen, die im Herbst 2019 veröffentlicht wird. Sie wird die Fragen und Vorschläge der Öffentlichkeit zusammenfassen und mögliche Antworten und Verpflichtungen für die Fortsetzung des Projekts vorschlagen, wobei die Beiträge der Öffentlichkeit so weit wie möglich berücksichtigt werden.
Worum geht es bei der Beratung?
Vier Hauptthemen stehen im Mittelpunkt der Konsultation:
- Der Vorplatz
- Die Verbindung zwischen den Verkehrsträgern;
- Dienstleistungen.
Wie kann man teilnehmen?
Informieren Sie sich und geben Sie Ihre Meinung ab
Um Ihnen die Teilnahme zu erleichtern, wird ein komplettes System zur Verfügung gestellt.
Um Sie zu informieren:
- Auf dieser Website wird das Projekt skizziert
- Die Broschüre des Projekts, die an Noiséens und Benutzer des Bahnhofs verteilt wird, kann hier heruntergeladen werden
- Die Dokumente der Ziele und Merkmale des Projekts, die hier heruntergeladen werden können
Um Ihre Meinung abzugeben: