Warum eine Beratung?

Vom 25. März bis zum 26. April organisiert Île-de-France Mobilités eine Konsultation zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec. Diese Zeit der Information und des Austauschs soll es jedem ermöglichen, seine Fragen zu stellen und seine Meinung oder Vorschläge zu äußern.

Im Anschluss an diese Phase wird Île-de-France Mobilités eine Bewertung der Konsultation vornehmen, die im Herbst 2019 veröffentlicht wird. Sie wird die Fragen und Vorschläge der Öffentlichkeit zusammenfassen und mögliche Antworten und Verpflichtungen für die Fortsetzung des Projekts vorschlagen, wobei die Beiträge der Öffentlichkeit so weit wie möglich berücksichtigt werden.

Worum geht es bei der Beratung?

Vier Hauptthemen stehen im Mittelpunkt der Konsultation: