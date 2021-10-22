Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare Noisy-le-Sec

Dialog

Beratung

Warum eine Beratung?

Vom 25. März bis zum 26. April organisiert Île-de-France Mobilités eine Konsultation zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec. Diese Zeit der Information und des Austauschs soll es jedem ermöglichen, seine Fragen zu stellen und seine Meinung oder Vorschläge zu äußern.

Im Anschluss an diese Phase wird Île-de-France Mobilités eine Bewertung der Konsultation vornehmen, die im Herbst 2019 veröffentlicht wird. Sie wird die Fragen und Vorschläge der Öffentlichkeit zusammenfassen und mögliche Antworten und Verpflichtungen für die Fortsetzung des Projekts vorschlagen, wobei die Beiträge der Öffentlichkeit so weit wie möglich berücksichtigt werden.

Worum geht es bei der Beratung?

Vier Hauptthemen stehen im Mittelpunkt der Konsultation:

  • Der Vorplatz
  • Die Verbindung zwischen den Verkehrsträgern;
  • Dienstleistungen.

Wie kann man teilnehmen?

Informieren Sie sich und geben Sie Ihre Meinung ab

Um Ihnen die Teilnahme zu erleichtern, wird ein komplettes System zur Verfügung gestellt.

Um Sie zu informieren:

  • Auf dieser Website wird das Projekt skizziert
  • Die Broschüre des Projekts, die an Noiséens und Benutzer des Bahnhofs verteilt wird, kann hier heruntergeladen werden
  • Die Dokumente der Ziele und Merkmale des Projekts, die hier heruntergeladen werden können 

Um Ihre Meinung abzugeben:

  • Indem Sie in den hier zugänglichen Beitragsbereich schreiben
  • Durch Ausfüllen und Rücksendung des der Broschüre beigefügten T-Coupons

Die Dokumente der Konsultation

Dokument der Projektziele und -merkmale Dieses sehr detaillierte Dokument, das im Anschluss an die für das Projekt durchgeführten Studien entwickelt wurde, fasst alle verfügbaren Informationen zusammen.

Die Pressemitteilung

Bewertung abgeben

Um sich online auszudrücken, ist hier ein Beitragsbereich zugänglich