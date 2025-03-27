SanierungPôle de Poissy

30%
185.000 m²
1
1
- 2017: Beratung
- 2018 - 2019: Schematische Darstellung
Hinweis: Das Projekt wird innerhalb eines Zeitplans in Betrieb genommen, der mit der Inbetriebnahme von Eole übereinstimmt (Verlängerung der Linie E nach Westen, die die derzeitige Linie J ersetzt). Darüber hinaus wird es in den Fahrplan der Straßenbahnverlängerung T13 Saint-Germain-en-Laye <> Achères integriert.
Finanzen
Kosten des Projekts (in der Phase des Schemas):
- 42 Mio. EUR für das intermodale Programm (EG 02/2020)
- 448 Tsd. € für das Eisenbahnperimeterprogramm
Schauspieler
Die Projektleitung wurde von Île-de-France Mobilités der Stadtgemeinschaft Greater Paris, Seine & Oise in Absprache mit dem Staat, der Region Île-de-France, den lokalen Behörden (Departement Yvelines und Stadt Poissy) und den Betreibern (SNCF und Transdev CSO) anvertraut.