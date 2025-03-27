SanierungPôle de Poissy

Pol - Bahnhof

Sanierung Pôle de Poissy

Aktualisiert am

Bundesland
Region Île-de-France
SNCF
Île-de-France Mobilités

Poissy ist heute ein führender Handelsknotenpunkt. Mit der Ankunft neuer städtischer Projekte, der bis 2024 verlängerten RER E und dann der Straßenbahn T13 werden die Fahrgastzahlen weiter zunehmen, daher ist es wichtig, ihr Layout und ihren Betrieb zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern.

Das Sanierungsprojekt betrifft die Flächen rund um den Bahnhof und die Busbahnhöfe.

Letztere müssen drei vorrangige Ziele erfüllen, um das Reisen der Fahrgäste im Alltag komfortabler zu gestalten, unabhängig von ihrem Verkehrsträger:

  • Erleichterung des Zugangs zum Bahnhof
  • Verbesserung der Intermodalität
  • Das Busangebot besser lesbar machen

Konsultation

Die Konsultation zum Bahnhof Poissy fand vom 12. Juni bis 13. Juli 2017 statt. Es war eine Zeit der Information und des Austauschs zwischen dem Projektteam und der Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und Hauptmerkmale des Projekts. Île-de-France Mobilités, der Projektleiter in dieser Phase, und die Geldgeber wollten diesen Dialog mit den Anwohnern und Fahrgästen des Bahnhofs Poissy, aber auch mit den lokalen Behörden, den betroffenen Verbänden und wirtschaftlichen Akteuren organisieren.

Ziel der Konsultation ist es, die Meinungen aller zu den verschiedenen vorgeschlagenen Entwicklungsszenarien einzuholen und sie dann durch die bestmögliche Integration der geäußerten Bedürfnisse und Erwartungen zu bereichern. Diese Stellungnahmen wurden in einem Konsultationsbericht zusammengefasst, der am 13. Dezember 2017 vom Rat von Île-de-France Mobilités gebilligt wurde.

Seit der Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation im Jahr 2017 wurde die Projektleitung an Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) delegiert.

Karte

Plan du projet Sanierung des Bahnhofsmastes Poissy
Plan de réaménagement du pôle de Poissy

Schlüsselfiguren

30%

der zusätzlichen Reisenden bis 2030

185.000 m²

Einrichtungen

1

neue RER-Linie

1

Neue Straßenbahnlinie

Vorläufiger Zeitplan

  • 2017: Beratung
  • 2018 - 2019: Schematische Darstellung

Hinweis: Das Projekt wird innerhalb eines Zeitplans in Betrieb genommen, der mit der Inbetriebnahme von Eole übereinstimmt (Verlängerung der Linie E nach Westen, die die derzeitige Linie J ersetzt). Darüber hinaus wird es in den Fahrplan der Straßenbahnverlängerung T13 Saint-Germain-en-Laye <> Achères integriert.

Übersicht

Le réaménagement du pôle de Poissy en bref

Finanzen und Akteure

Finanzen

Kosten des Projekts (in der Phase des Schemas):

  • 42 Mio. EUR für das intermodale Programm (EG 02/2020)
  • 448 Tsd. € für das Eisenbahnperimeterprogramm

Schauspieler

Die Projektleitung wurde von Île-de-France Mobilités der Stadtgemeinschaft Greater Paris, Seine & Oise in Absprache mit dem Staat, der Region Île-de-France, den lokalen Behörden (Departement Yvelines und Stadt Poissy) und den Betreibern (SNCF und Transdev CSO) anvertraut.