Straßenbahn

ErweiterungAsnières > Colombes

Aktualisiert am

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Hauts-de-Seine
RATP
Île-de-France Mobilités

Seit 2012 verbindet die Straßenbahn T1 Noisy-le-Sec (93) mit Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92).

Die Verlängerung nach Westen wird die Städte Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes und Colombes bedienen, wo sie mit der Straßenbahn T2 verbunden sein wird. Es wird eine gute Versorgung der Stadtteile gewährleisten und ihr Lebensumfeld durch die Neuqualifizierung der genutzten Achsen verbessern. Verbindungen mit dem Zug und der U-Bahn erleichtern den Zugang zu den Gebieten westlich von Paris.

Die neuesten Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der entsprechenden Website:

https://www.t1asnierescolombes.fr

Karte

Plan du projet Straßenbahn T1 – Verlängerung nach Colombes
Plan du prolongement du Tram T1 de Asnières à Colombes

Schlüsselfiguren

24 Minuten

zwischen Les Courtilles und Gabriel Péri

6.4 km

Neue Wege

4 Minuten

zwischen den einzelnen Straßenbahnen während der Hauptverkehrszeit

12

Neue Stationen

Vorläufiger Zeitplan

  • 2011: Beratung
  • 2012-2013: Vorstudien
  • 2014: Schematische Darstellung
  • Ende 2014: Öffentliche Untersuchung
  • 2015: Vorprojekt (Verlängerung nach Asnières-Quatre Routes)
  • 2014-2017: Projektstudien (Verlängerung nach Petit Colombes)
  • 2016-2017: Konzessionsarbeiten (Verlängerung nach Asnières-Quatre Routes)
  • 2018: Projektstudien und Arbeiten (Verlängerung nach Petit Colombes)
  • 2017-2019: Infrastrukturarbeiten (Verlängerung nach Asnières-Quatre Routes)
  • 2020: Eröffnung des Bahnhofs Asnières-Quatre-Routes

Übersicht

Le prolongement du Tram T1 de Asnières à Colombes en bref

Finanzen und Akteure

Finanzen

  • Infrastruktur: 279,2 Mio. EUR, Wert 2013 (Staat - Region - CD 92)
  • Straßenbahnen: 46 Millionen Euro, Wert 2013 (Île-de-France Mobilités)
  • Betrieb: 17 Mio. € (geschätzte Kosten in Konsolidierung)

Schauspieler

Die Projekteigentümer sind:

  • RATP (Realisierung des Transportsystems)
  • Departement Hauts-de-Seine (Stadtentwicklung)

Download des Projekt-Factsheets Straßenbahn T1 – Verlängerung nach Colombes

 -  510.3 KB