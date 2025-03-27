ErweiterungAsnières > Colombes

Die neuesten Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der entsprechenden Website:
24 Minuten
zwischen Les Courtilles und Gabriel Péri
6.4 km
Neue Wege
4 Minuten
zwischen den einzelnen Straßenbahnen während der Hauptverkehrszeit
12
Neue Stationen
- 2011: Beratung
- 2012-2013: Vorstudien
- 2014: Schematische Darstellung
- Ende 2014: Öffentliche Untersuchung
- 2015: Vorprojekt (Verlängerung nach Asnières-Quatre Routes)
- 2014-2017: Projektstudien (Verlängerung nach Petit Colombes)
- 2016-2017: Konzessionsarbeiten (Verlängerung nach Asnières-Quatre Routes)
- 2018: Projektstudien und Arbeiten (Verlängerung nach Petit Colombes)
- 2017-2019: Infrastrukturarbeiten (Verlängerung nach Asnières-Quatre Routes)
- 2020: Eröffnung des Bahnhofs Asnières-Quatre-Routes
Finanzen
- Infrastruktur: 279,2 Mio. EUR, Wert 2013 (Staat - Region - CD 92)
- Straßenbahnen: 46 Millionen Euro, Wert 2013 (Île-de-France Mobilités)
- Betrieb: 17 Mio. € (geschätzte Kosten in Konsolidierung)
Schauspieler
Die Projekteigentümer sind:
- RATP (Realisierung des Transportsystems)
- Departement Hauts-de-Seine (Stadtentwicklung)