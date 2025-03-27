ErweiterungAsnières > Colombes

Seit 2012 verbindet die Straßenbahn T1 Noisy-le-Sec (93) mit Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92).

Die Verlängerung nach Westen wird die Städte Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes und Colombes bedienen, wo sie mit der Straßenbahn T2 verbunden sein wird. Es wird eine gute Versorgung der Stadtteile gewährleisten und ihr Lebensumfeld durch die Neuqualifizierung der genutzten Achsen verbessern. Verbindungen mit dem Zug und der U-Bahn erleichtern den Zugang zu den Gebieten westlich von Paris.