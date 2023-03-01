Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP)

Die Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) ist eine unabhängige Verwaltungsbehörde, deren Aufgabe es ist, die Bürger zu informieren und sicherzustellen, dass ihre Ansichten im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden. https://www.debatpublic.fr

Vorgespräch

Die vorherige Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs mit der Öffentlichkeit, um die Möglichkeiten und Hauptmerkmale des Projekts vorzustellen. Im Rahmen von Artikel L.300-2 des Städtebaugesetzbuches oder von Artikel R121-2 des Umweltgesetzbuches, je nach Kontext des Projekts, zielt es darauf ab, die Kommentare und Meinungen aller Akteure des Gebiets zu den wichtigsten Grundsätzen und Zielen des Projekts zu sammeln. Die Konsultation sollte es ermöglichen: - auf die Fragen der Bewohner und Nutzer im Zusammenhang mit den durch das Projekt verursachten Veränderungen zu antworten - das Projekt zu bereichern, indem die Bedürfnisse und Erwartungen der Projektbeteiligten bestmöglich integriert werden, um eine gemeinsame Lösung(en) zu entwickeln. Diese Phase endet mit einem vom Rat von Île-de-France Mobilités genehmigten Bericht, der über den Austausch und die während der Konsultationsphase mit der Öffentlichkeit geäußerten Meinungen berichtet. Im Rahmen der öffentlichen Befragung werden weitere Studien durchgeführt und der Bevölkerung ein konkreteres Projekt vorgestellt. Die Ergebnisse der Konsultation und die ergänzenden Studien geben Aufschluss über die Entscheidungen und Entscheidungen von Île-de-France Mobilités und seinen Partnern über die Weiterverfolgung des Projekts.

Erklärung der Gemeinnützigkeit y

Eine Erklärung der Gemeinnützigkeit ist ein Verwaltungsakt, der per Dekret oder Anordnung der Präfektur erlassen wird und den öffentlichen Nutzen einer von einer öffentlichen Person oder in ihrem Namen geplanten Operation anerkennt, nachdem die Meinung der Bevölkerung am Ende einer Umfrage zum öffentlichen Nutzen eingeholt wurde. Diese Stellungnahmen werden von einem Untersuchungsausschuss oder von einem Untersuchungskommissar geprüft, der positive oder negative Schlussfolgerungen zu dem Projekt zieht. Dieser Akt ist die Voraussetzung für eine Enteignung (im öffentlichen Interesse), die für die Fortsetzung des Vorhabens erforderlich wäre. Die Gemeinnützigkeitserklärung erstreckt sich nicht auf die Festsetzung der Entschädigung, die in die gerichtliche Phase fällt.

Hauptziel- und Merkmalsdatei (DOCP)

Das Dossier der Hauptziele und -merkmale (DOCP) ist die Unterstützung von Île-de-France Mobilités bei der Präsentation ihrer Projekte in der Phase der Vorstudien. Die Genehmigung durch den Rat von Île-de-France Mobilités markiert den Beginn einer vorherigen Konsultation mit den gewählten Vertretern und der Bevölkerung.

Öffentliche Untersuchung

Als letzte Phase der öffentlichen Konsultation vor der Durchführung des Projekts soll die öffentliche Anhörung sicherstellen, dass die Öffentlichkeit informiert und beteiligt wird und dass die Interessen Dritter bei der Vorbereitung von Entscheidungen, die sich auf die Umwelt auswirken können, berücksichtigt werden. Die während der Untersuchung eingegangenen Stellungnahmen und Vorschläge werden vom Projektträger und von der zuständigen Behörde bei der Entscheidung berücksichtigt. Umweltgesetzbuch, Artikel L123-1 Die öffentliche Untersuchung wird durch eine Anordnung des Präfekten eröffnet, der einen Untersuchungskommissar oder eine aus mehreren Mitgliedern bestehende öffentliche Untersuchungskommission ernennt. Am Ende der Untersuchung erstellt der Untersuchungsbeauftragte einen Bericht, auf dessen Grundlage er eine befürwortende oder ablehnende Stellungnahme mit Vorbehalten oder Empfehlungen abgibt. Im Falle einer positiven Stellungnahme kann der Präfekt eine Stellungnahme zur Erklärung der Gemeinnützigkeit der Arbeiten abgeben, die die Aufnahme der Arbeiten ermöglicht. Andernfalls kann diese Erklärung nur in Form eines Dekrets im Staatsrat erworben werden.

Grand Paris Express

Das Projekt Grand Paris Express besteht aus dem Bau einer "regionalen automatischen Metro" in einer Ringstraße um Paris. Es besteht aus vier Linien. https://www.societedugrandparis.fr/

Hauptverkehrszeit

Die Hauptverkehrszeit ist eine Tageszeit, in der die Anwesenheit größer und zeitlich konzentriert ist (z. B. von 8 bis 9 Uhr). Die Kapazität einer Linie wird in Bezug auf die Verkehrssimulationen der morgendlichen Hauptverkehrszeit und der abendlichen Hauptverkehrszeit (HPS) definiert.

Île-de-France Mobilités (IDFM)

Im Herzen des Verkehrsnetzes der Ile-de-France konzipiert, organisiert und finanziert Île-de-France Mobilités innovative Lösungen für die gesamte Mobilität von heute und morgen. Sie entscheidet und verwaltet Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs (Zug, U-Bahn, Straßenbahn, Bus und Seilbahn), deren Umsetzung sie Verkehrsunternehmen anvertraut. Es entwickelt auch Lösungen für die Mobilität wie Navigo, Vianavigo oder Véligo. Île-de-France Mobilités vereint alle Akteure (Fahrgäste, Mandatsträger, Hersteller, Beförderer, Infrastrukturbetreiber usw.) und investiert in die Verbesserung des täglichen Dienstes für die Einwohner der Ile-de-France (effizienterer, modernere, sichererer und komfortablerer Verkehr,... und stärker vernetzt) Île-de-France Mobilités, bestehend aus der Region Île-de-France und den acht Departements Ile-de-France, trägt somit die globale Vision der Mobilität in der Ile-de-France.

Multimodaler Umsteigeknoten

Ein multimodaler Umsteigeknoten ist ein Ort, an dem Verkehrsnetze artikuliert werden. Ziel ist es, die Anbindung und Erreichbarkeit des Verkehrsnetzes zu fördern.

Ruder

Ein Zug ist eine unverformbare Anordnung mehrerer miteinander verbundener Wagen (oder Kisten).

Wartungs- und Lagerstandort (SMR)

Es ist ein Standort, der die notwendige Infrastruktur für die Garage, Reparaturen, Reinigung und Wartung von Straßenbahnen bietet.

Straßenbahn

Elektrische Eisenbahn, die für den Personenverkehr im Stadt- und Vorortverkehr bestimmt ist und ganz oder teilweise auf der Fahrbahn der benutzten Straßen liegt.

Zone d'aménagement concertée (ZAC)

Eine konzertierte Entwicklungszone ist eine Zone, in der eine Behörde oder eine öffentliche Einrichtung beschließt, Grundstücke für den Bau von Wohnungen, Geschäften oder Wirtschaftszentren zu entwickeln und auszustatten. Die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen des ZAC gebaut werden, können sehr unterschiedlich sein (Trinkwasser, Abwasserentsorgung, Straßen, Schulen, Wohnungen usw.). Eines der Hauptziele dieses Verfahrens besteht darin, die Konsultation zwischen Behörden und privaten Projektträgern zu erleichtern.