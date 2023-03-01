Kosten und Akteure
Die Investitionskosten des Projekts werden auf 430,8 Mio. EUR ohne Steuern zu den wirtschaftlichen Bedingungen im Januar 2017 geschätzt. Dies ist eine Schätzung in der Phase der Vorstudien, deren Genauigkeit auf plus oder minus 10% geschätzt wird.
Diese Investitionskosten beinhalten:
- 379,8 Mio. EUR für Infrastrukturausgaben,
- 51 Mio. EUR für den Kauf von rollendem Material.
Finanzierung
Die Werke
- Der Rat des Departements Hauts de Seine (30%)
- Die Region Île-de-France (49%)
- Der Staat (21%)
Betrieb und Rollmaterial
Île-de-France Mobilités
Besetzung
Der Rat des Departements Hauts de Seine und Île-de-France Mobilités sind die beiden Auftraggeber für die Verlängerung der T1 Nanterre – Rueil.
Die lokalen Akteure entlang der Straßenbahnstrecke sind eng in den Bau des Projekts eingebunden: die Städte Colombes, Nanterre und Rueil-Malmaison.
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert öffentliche Verkehrsmittel für alle Einwohner der Ile-de-France. Im Herzen des Verkehrsnetzes der Île-de-France bringt Île-de-France Mobilités alle Akteure (Fahrgäste, gewählte Beamte, Hersteller, Beförderer, Infrastrukturbetreiber ,...) zusammen, entscheidet und verwaltet Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs, investiert und innoviert, um den Service für die Fahrgäste zu verbessern.
Das Departement Hauts-de-Seine
Durch die Erleichterung des Reisens innerhalb seines Territoriums und die Entwicklung von Infrastrukturen, die die wirtschaftliche Entwicklung fördern und das Leben seiner Einwohner verbessern, setzt das Departement Hauts-de-Seine sein Engagement für die Mobilität fort.
Die Region Île-de-France
Die Region ist der Hauptfinanzierer für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Region Île-de-France. Mit Investitionen von fast 1,5 Milliarden Euro pro Jahr arbeitet sie täglich daran, die Lebensqualität der Einwohner der Ile-de-France zu verbessern, wobei die Entwicklung des Verkehrs von Vorort zu Vorort Priorität hat.
Kommunen
Lokale Akteure entlang der Straßenbahnstrecke sind eng in den Bau des Projekts eingebunden.
- Die Stadt Colombe: https://www.colombes.fr/ville-de-colombes-3.html
- Die Stadt Nanterre: http://www.nanterre.fr/
- Die Stadt Rueil-Malmaison: http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/