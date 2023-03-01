Kosten und Akteure

Finanzierung

Die Werke

Der Rat des Departements Hauts de Seine (30%)

Die Region Île-de-France (49%)

Der Staat (21%)

Betrieb und Rollmaterial

Île-de-France Mobilités

Besetzung

Der Rat des Departements Hauts de Seine und Île-de-France Mobilités sind die beiden Auftraggeber für die Verlängerung der T1 Nanterre – Rueil.

Die lokalen Akteure entlang der Straßenbahnstrecke sind eng in den Bau des Projekts eingebunden: die Städte Colombes, Nanterre und Rueil-Malmaison.