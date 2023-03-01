Das Territorium

Ein dynamischer Lebensraum

Das Erweiterungsprojekt dient und verbindet ein dicht besiedeltes Gebiet, dessen Entwicklungsperspektiven seine Attraktivität bestätigen.

Die Erweiterung wird die Städte Nanterre und Rueil-Malmaison in Hauts-de-Seine bedienen. Mit fast 170.000 Einwohnern und 146.000 Arbeitsplätzen bilden diese beiden Städte ein wichtiges Wohngebiet im Westen der Ile-de-France und ein sehr dynamisches Wirtschaftsgebiet in der Nähe des Geschäftsviertels La Défense. Die Straßenbahn wird sich in einen sehr dichten und sehr städtischen Raum einfügen, der Wohnungen, Einrichtungen und viele Aktivitäten (Geschäfte, Unternehmen ...) konzentriert.

Nanterre und Rueil-Malmaison werden von zwei strukturierenden Verkehrslinien bedient: RER A (Zweig Saint-Germain-en-Laye) und Train L, Linien, die hauptsächlich nach Paris und La Défense ausgerichtet sind. Den Gemeinden fehlt es auch an öffentlichen Verkehrsmitteln, die eine gute Anbindung an die Stadtteile ermöglichen. Das Busangebot ist dicht, aber das Straßennetz ist gesättigt.

Die Ankunft der Straßenbahn reagiert auf eine starke Nachfrage nach Pendler-zu-Vorort-Reisen, die durch erhebliche Ströme von zu Hause zur Arbeit und zu Hause zum Studium gekennzeichnet sind.