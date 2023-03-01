Anschlüsse an das Übertragungsnetz

Place de la Boule

Der Platz ist ein wichtiger Mittelpunkt des Straßennetzes und heute Kreuzungspunkt für 11 Buslinien. Mit der zukünftigen Metrostation 15 und der Verlängerung der Straßenbahn 1 soll sie zu einem wichtigen Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrsnetzes der Ile-de-France werden. Mehr Info