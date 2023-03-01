Anschlüsse an das Übertragungsnetz
Die Straßenbahn 1 wird 2 wichtige Umsteigeknoten bedienen, die ihre Nutzer mit dem Rest des Verkehrsnetzes der Ile-de-France verbinden werden:
- Multimodaler Umsteigeknoten Nanterre-Universität
Der 2015 eingeweihte neue Bahnhof begrüßt täglich 75.000 Fahrgäste. Die Straßenbahn 1 wird mit der RER A (Zweig Saint-Germain-en-Laye), dem Zug L (Saint-Lazare) sowie mehreren Buslinien verbunden sein.
- Place de la Boule
Der Platz ist ein wichtiger Mittelpunkt des Straßennetzes und heute Kreuzungspunkt für 11 Buslinien. Mit der zukünftigen Metrostation 15 und der Verlängerung der Straßenbahn 1 soll sie zu einem wichtigen Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrsnetzes der Ile-de-France werden. Mehr Info