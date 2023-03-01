Tram 1, die erste Straßenbahn in der Île-de-France

Die Straßenbahn 1 ist die erste Linie, die die Erneuerung der Straßenbahn in der Île-de-France markierte. Sie wurde 1992 zwischen Bobigny und Saint-Denis in Betrieb genommen.

Nach einer ersten Erweiterung im Jahr 2003 und einer zweiten im Jahr 2012 ist sie nun auf 17 km zwischen Noisy-le-Sec und Asnières-Gennevilliers Les Courtilles in Betrieb. Diese Linie ist eine echte Ringstraße um Paris, die mit dem öffentlichen Verkehrsnetz verbunden ist.

Derzeit laufen mehrere Projekte, um diese Linie nach Osten und Westen zu verlängern.

Eine Verlängerung nach Osten, in Richtung Fontenay-sous-Bois

Die Vernehmlassung für dieses Projekt fand 2008 statt. Im Februar 2014 wurde das Projekt für gemeinnützig erklärt.

Diese Erweiterung umfasst 15 Stationen in den Gemeinden Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) und Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/

Eine Verlängerung nach Westen: Richtung Colombes

Die Vernehmlassung für dieses Projekt fand 2011 statt. Im Juli 2015 wurde das Projekt für gemeinnützig erklärt.

Diese Erweiterung umfasst 12 Stationen, die sich auf die Gemeinden Asnières, Bois Colombes und Colombes verteilen. Es wird in zwei Phasen gebaut und in Betrieb genommen:

– Phase 1: Inbetriebnahme bis "Quatre routes" (Asnières)

– Phase 2: Inbetriebnahme bis zur Station "Petit Colombes" (ehemals "Gabriel Péri") http://www.t1asnierescolombes.fr/

Eine zweite Verlängerung nach Westen: nach Nanterre und Rueil-Malmaison

Die Strecke führt nun weiter nach Nanterre und Rueil-Malmaison. Dies ist das Projekt, das auf dieser Website detailliert beschrieben wird.