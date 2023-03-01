Die Vorteile der Straßenbahn

Bessere gemeinsame Nutzung von Straßen

Die Umsetzung der Verlängerung der Straßenbahn 1 wird zu einer besseren gemeinsamen Nutzung der Straßen und zur Entlastung des Verkehrs in einem Gebiet beitragen, in dem der Verkehr besonders dicht ist.

Die Verlängerung der Straßenbahn 1 wird das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in den Städten Rueil-Malmaison und Nanterre verbessern und eine echte Alternative zum privaten Auto darstellen. Durch die Bereitstellung von mehr Platz wird das Projekt auch aktive Fortbewegungsarten wie Gehen und Radfahren fördern.

Die Verlängerung der Straßenbahn 1 umfasst die Schaffung eines durchgehenden Radwegs entlang der Strecke, der das Radwegenetz des Gebiets ergänzen wird.