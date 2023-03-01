Pläne zur Verlängerung der Straßenbahn T1
Zwei weitere Erweiterungsprojekte sind derzeit im Gange, um diese Linie nach Osten und Westen zu verlängern:
Eine Verlängerung nach Westen, in Richtung Colombes
Diese zweiphasige Erweiterung umfasst 11 neue und 2 sanierte Bahnhöfe, die sich auf die Gemeinden Asnières-sur-Seine, Bois Colombes und Colombes verteilen. Die erste Phase, die die Bahnhöfe "Les Courtilles" und "Asnières Quatre Routes" verbindet, wurde Ende 2019 in Betrieb genommen. Die zweite Phase, deren Arbeiten in Kürze beginnen werden, wird die Straßenbahnlinie 1 bis zur Station "Petit Colombes" verlängern http://www.t1asnierescolombes.fr/
Eine Verlängerung nach Osten, in Richtung Fontenay-sous-Bois
Diese zweiphasige Erweiterung umfasst 21 Stationen, darunter 15 neue und 6 sanierte, die sich auf die Gemeinden Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) und Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) verteilen. Die Arbeiten haben begonnen und die Inbetriebnahme soll 2026 für den 1. Teil (von Bobigny-Pablo Picasso bis Rue de Rosny in Montreuil) und 2029 am Horizont (von der Rue de Rosny, Montreuil bis Val de Fontenay) für den 2. Teil erfolgen.