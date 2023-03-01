Pläne zur Verlängerung der Straßenbahn T1

Eine Verlängerung nach Osten, in Richtung Fontenay-sous-Bois

Diese zweiphasige Erweiterung umfasst 21 Stationen, darunter 15 neue und 6 sanierte, die sich auf die Gemeinden Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) und Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) verteilen. Die Arbeiten haben begonnen und die Inbetriebnahme soll 2026 für den 1. Teil (von Bobigny-Pablo Picasso bis Rue de Rosny in Montreuil) und 2029 am Horizont (von der Rue de Rosny, Montreuil bis Val de Fontenay) für den 2. Teil erfolgen.

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/