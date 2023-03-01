Die Vorteile der Straßenbahn

Hohe Servicequalität für die Nutzer

Mit Vorrang an Ampeln und auf einer reservierten Spur bietet die Straßenbahn einen schnellen und regelmäßigen Transport im Herzen der Städte.

Geschwindigkeit

Etwa 26 Minuten Fahrt von den Bahnhöfen Petit Colombes zum Château de Malmaison Hohe Frequenz

Alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und alle 10 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten Optimale Regelmäßigkeit

Reservierter Fahrspurverkehr und Vorrang an Kreuzungen Großer Komfort

Geräumige, belüftete und helle Züge Erweitertes Zeitspektrum

7 Tage die Woche, von 5:30 bis 12:30 Uhr (1:30 Uhr freitags, samstags und am Vorabend von Feiertagen) Zugänglich für alle

Straßenbahnhaltestellen und Züge, die für Rollstuhlfahrer vollständig und unabhängig zugänglich sind Informationen in Echtzeit

Akustische und visuelle Informationen über Wartezeiten an Bord von Fahrzeugen und in Bahnhöfen.

Bessere gemeinsame Nutzung von Straßen

Die Umsetzung der Verlängerung der Straßenbahn 1 wird zu einer besseren gemeinsamen Nutzung der Straßen und zur Entlastung des Verkehrs in einem Gebiet beitragen, in dem der Verkehr besonders dicht ist.

Die Verlängerung der Straßenbahn 1 wird das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in den Städten Rueil-Malmaison und Nanterre verbessern und eine echte Alternative zum privaten Auto darstellen. Durch die Bereitstellung von mehr Platz wird das Projekt auch aktive Fortbewegungsarten wie Gehen und Radfahren fördern.

Die Verlängerung der Straßenbahn 1 umfasst die Schaffung eines durchgehenden Radwegs entlang der Strecke, der das Radwegenetz des Gebiets ergänzen wird.