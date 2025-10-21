ErweiterungNoisy-le-Sec > Val de Fontenay

Seit 2012 verbindet die Straßenbahn T1 Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92) mit Noisy-le-Sec (93).

Die östliche Erweiterung wird die Städte Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois und Fontenay-sous-Bois bedienen, wodurch das öffentliche Verkehrsangebot im Osten von Paris verbessert und bestimmte Stadtteile erschlossen werden. Es wird auch das Wohnumfeld verbessern, indem die genutzten Strecken, einschließlich der A186, neu qualifiziert werden.