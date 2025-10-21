Straßenbahn

ErweiterungNoisy-le-Sec > Val de Fontenay

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Seine-Saint-Denis
Departement Val-de-Marne
RATP
Île-de-France Mobilités

Seit 2012 verbindet die Straßenbahn T1 Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92) mit Noisy-le-Sec (93).

Die östliche Erweiterung wird die Städte Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois und Fontenay-sous-Bois bedienen, wodurch das öffentliche Verkehrsangebot im Osten von Paris verbessert und bestimmte Stadtteile erschlossen werden. Es wird auch das Wohnumfeld verbessern, indem die genutzten Strecken, einschließlich der A186, neu qualifiziert werden.

Karte

Plan du projet Straßenbahn T1 – Verlängerung nach Val-de-Fontenay
Schlüsselfiguren

4 Minuten

zwischen den einzelnen Straßenbahnen während der Hauptverkehrszeit

15

Neue und 6 sanierte Stationen

6 Minuten

zwischen den einzelnen Straßenbahnen außerhalb der Hauptverkehrszeiten

35 Minuten

zwischen Bobigny und Val de Fontenay

Vorläufiger Zeitplan

  • 2008: Beratung
  • 2009-2012: Vorstudien
  • 2013: Öffentliche Untersuchung / Rahmendiagramm
  • 2014: Gemeinnützigkeitserklärung / Vorentwurf
  • 2014-2015: Projektstudien
  • 2015-2020 Vorbereitungsarbeiten und Konzessionäre
  • 2018: Genehmigung des Förderprotokolls
  • 2019 bis Mitte 2028: Arbeiten und Leerlauf Phase 1 (von Bobigny nach Montreuil (Rue de Rosny)
  • 2025 bis Mitte 2030: Arbeiten und Leerlauf Phase 2 (von Montreuil nach Val de Fontenay)

Übersicht

Finanzen und Akteure

Finanzen

  • Infrastruktur: 120 Mio. EUR (Staat + Region + CD 94 + Île-de-France Mobilités)
  • Straßenbahnen: 78,5 Millionen Euro (Île-de-France Mobilités 100%)
  • Ausbeutung: Île-de-France Mobilités

Schauspieler

Die Projekteigentümer sind:

RATP (Bau der Infrastruktur und des Verkehrssystems)

das Departement Seine-Saint-Denis (Straßenverbesserungen)