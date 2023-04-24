Straßenbahn

ErweiterungJardin Parisien > Gare de Clamart

Veröffentlichte Beiträge

Erhaltene Beratung

Filter

Mindestens einer der Filter muss ausgewählt sein, bevor Sie ihn zurücksetzen können.

Veröffentlicht am

Non au prolongement

Obwohl ich die Nützlichkeit verstehe, den T10 mit einer U-Bahn zu kombinieren, scheinen die 2 vorgeschlagenen Lösungen nicht realistisch zu sein. Die finanziellen Kosten, die Kontrolle über die Gebäud

Veröffentlicht am

Intérêt limité

Das Projekt macht nur Sinn, wenn es möglich ist, die Tore von Paris, die Metrolinie 12 und die T3 ohne Unterbrechung der Ladung zu erreichen. Verbindungen mit T2 oder Linie 13 werden mit der zukünfti

Veröffentlicht am

concertation biaisée et manque d'ambition du projet

Ich nahm an jeder Konsultationssitzung teil und konsultierte die verschiedenen Dokumente, die uns zur Verfügung standen, um mehr über das Projekt zu erfahren. Und es ist klar, dass alles getan wird, u

Veröffentlicht am

OK MAIS

Ok, aber es wird notwendig sein, für eine Aufforstung über dem Tunel zu sorgen.

Veröffentlicht am

En faveur du souterrain

Angesichts der geringen Kosten zwischen den beiden Lösungen und der Reisezeit scheint mir die unterirdische Lösung vorzuziehen. Insbesondere würde es möglich sein, große Teile der Atemwege für den san

Veröffentlicht am

Réflexions personnelles à propos de l'enquête sur le prolongement de la ligne T10

Ich war überrascht von der Geschwindigkeit der Realisierung dieser Straßenbahnlinie, über die in den letzten Jahren in der Presse wenig gesprochen wurde. Das Projekt scheint überstürzt, ohne zu wissen

Veröffentlicht am

Très sceptique

Wenn man die Werbebroschüre liest, gibt es kein Foto auf der zu wählenden Option, oder? Wenn wir dann sehen, dass es 2 Stationen (Mairie de Clamart und Clamart Centre) gibt, die 300 m zu Fuß voneina

Veröffentlicht am

Sous terrain

Das unterirdische Optionsprojekt ist das beste, wirtschaftlichere und weniger belastende und respektiert die Erhaltung des Stadtzentrums

Veröffentlicht am

Défavorable au prolongement ou, à défaut, en tunnel avec une station intermédiaire à Lazare Carnot

Hallo, Ich wohne in der Avenue Victor Hugo in Clamart und bin absolut entsetzt und verängstigt von diesem Erweiterungsprojekt. In der Tat scheint es mir genauso effektiv und kostengünstiger zu sein,

Veröffentlicht am

Forte opposition au projet en l'état

Ich bin gegen das Projekt, unabhängig von der Option, wie es aussieht. Das Outdoor-Projekt scheint mir völlig unüberlegt oder sogar unverantwortlich zu sein, da die Auswirkungen auf die Stadt (Hektar