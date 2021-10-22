Vorherige Konsultation

Wie verlief die Vorberatung?
Der Konsultation wurden zwei Erweiterungsszenarien vorgelegt: ein "Referenzszenario" im Tunnel und ein "alternatives" Szenario an der Oberfläche. Nach zahlreichen Gesprächen, die es ermöglichten, die beiden der Konsultation vorgelegten Szenarien Sektor für Sektor vorzustellen, aufzuklären und zu erörtern, beschloss Île-de-France Mobilités, die Studien des Tunnelszenarios fortzusetzen und das Oberflächenszenario zu verwerfen, während die während der Konsultation vorgeschlagenen Alternativen weiter geprüft wurden.