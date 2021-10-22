Vorherige Konsultation

Die Öffentlichkeit teilte ihre Präferenz für das Tunnelszenario mit, eine technisch komplexe Lösung, die es jedoch ermöglicht, die Auswirkungen auf das Gebäude im Stadtzentrum von Clamart und im Wald von Meudon zu begrenzen. Diese Lösung ermöglicht es auch, ein hohes Leistungsniveau der Linie in Bezug auf Fahrzeit und Zuverlässigkeit anzustreben.

Die Vorkonsultation zur Verlängerung der Straßenbahn T10 fand vom 27. Februar bis 24. April 2023 unter der Schirmherrschaft von zwei von der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte ernannten Bürgen statt. Dies war eine Gelegenheit für eine wichtige Mobilisierung und ermöglichte zahlreiche, reichhaltige und fundierte Beiträge, die in die Fortsetzung der Studien über das Projekt einfließen werden.