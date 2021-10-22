Akteure und Finanzierung
Er leitet Studien zur Verlängerung von T10
Der Bauherr der Straßenbahn T10, Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités ist die organisierende Behörde für Mobilität in der Île-de-France. Als Hauptakteur innerhalb des Netzwerks organisiert, entscheidet, investiert und innoviert es, um die Mobilität und den Service für die Fahrgäste zu verbessern, indem es die Vision des gesamten Verkehrs in der Île-de-France (Zug, RER, U-Bahn, Straßenbahn und Bus) trägt. Als Auftraggeber führt Île-de-France Mobilités Studien für die Verlängerung der Straßenbahn T10 durch und führt die Beratung durch.
Sie sind mit dem Projekt verbunden
- Öffentliche Einrichtungen Vallée Sud, Grand Paris und Grand Paris Seine Ouest
- Alle vom Projekt betroffenen Gemeinden: Clamart, Le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry, Antony, Issy-les-Moulineaux, Vanves und Malakoff.
Sie kofinanzieren das Projekt bis zu den Vorstudien
Sie werden die Erstellung des "Schemas des Prinzips" ermöglichen, des Referenzdokuments, das das Funktionsprogramm des Projekts und alle seine Merkmale für die öffentliche Anhörung darstellt. Die Kofinanzierung erfolgt über eine Finanzierungsvereinbarung.
Der Staat
Die Modernisierung des Alltagsverkehrs hat für den Staat hohe Priorität.
Durch das Engagement für öffentliche Verkehrsprojekte (Modernisierung der RER, Verlängerung der U-Bahn-Linien, Schaffung oder Erweiterung von Straßenbahnen und Buslinien an speziellen Standorten) verfolgt der Staat seine Ziele: das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, es in die Dynamik der Gebiete einzubinden und den täglichen Bedürfnissen der Einwohner der Ile-de-France besser gerecht zu werden.
Die Region Île-de-France
Als Herausforderung für wirtschaftliche Dynamik und Lebensqualität hat die Region Île-de-France den täglichen Verkehr zu einer ihrer Prioritäten gemacht. Um die Verkehrswende im Dienste der Einwohner der Ile-de-France Wirklichkeit werden zu lassen, kofinanziert die Region ehrgeizige Projekte zur Schaffung eines vernetzten und effizienten Netzes. Ihr Ziel: die von den Nutzern erwarteten und für die Entwicklung der Île-de-France wesentlichen Projekte durchzuführen.
Das Departement Hauts-de-Seine
Durch die Erleichterung des Reisens innerhalb seines Territoriums und die Entwicklung von Infrastrukturen, die zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Einwohner beitragen, setzt das Departement Hauts-de-Seine sein Engagement für die Mobilität fort.