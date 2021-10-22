Akteure und Finanzierung

Der Bauherr der Straßenbahn T10, Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités ist die organisierende Behörde für Mobilität in der Île-de-France. Als Hauptakteur innerhalb des Netzwerks organisiert, entscheidet, investiert und innoviert es, um die Mobilität und den Service für die Fahrgäste zu verbessern, indem es die Vision des gesamten Verkehrs in der Île-de-France (Zug, RER, U-Bahn, Straßenbahn und Bus) trägt. Als Auftraggeber führt Île-de-France Mobilités Studien für die Verlängerung der Straßenbahn T10 durch und führt die Beratung durch.

www.iledefrance-mobilites.fr/

Sie sind mit dem Projekt verbunden