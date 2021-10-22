Laufende Zusammenarbeit

Seit Ende 2023 ist die Konsultation in eine neue Phase eingetreten, die als "kontinuierliche Konsultation" bezeichnet wird und unter der Schirmherrschaft der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte steht. Letzterer hat Sylvie Haudebourg zur Garantin ernannt, die für die Überwachung der laufenden Konsultation zuständig ist, die daher ihre Aufgabe, Île-de-France Mobilités bis zur öffentlichen Untersuchung zu unterstützen, fortsetzen wird. Das allgemeine Ziel der laufenden Konsultation besteht darin, das Projekt und die Bedingungen für seine Eingliederung in das Gebiet Abschnitt für Abschnitt schrittweise zu verfeinern.

Die erste Phase der laufenden Konsultation zwischen November 2023 und Frühjahr 2024 ermöglichte es, eine gemeinsame Bestandsaufnahme zu erstellen, ein wesentliches Element für die Fortsetzung des Projekts. Ein Zyklus von Workshops, die mit den Clamartois durchgeführt wurden, ermöglichte es, die Aufmerksamkeitspunkte und Besonderheiten der drei Sektoren des Projekts auf feine und präzise Weise zu bestimmen. Am Ende dieser ersten Sequenz konnte sich Île-de-France Mobilités auf das Feedback von Anwohnern, Nutzern und Verbänden des Gebiets verlassen, um die im Frühjahr 2024 begonnene Studienphase zu bereichern.

