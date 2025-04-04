Wie wird der Standort des Notzugangsschachts im hinteren Teil des Bahnhofs ausgewählt?

Im Rahmen der Tunnelregulierung ist bei einem mehr als 100 m langen Sackgassentunnel ein Notzugangsschacht erforderlich, was bei den im Workshop vorgestellten Szenarien 2 und 3 der Fall ist.

Der Standort dieses Entlastungsbrunnens wird in den folgenden Studien entsprechend der für die Endstation gewählten Konfiguration, dem verfügbaren Oberflächenplatz und den technischen Einschränkungen festgelegt. Die im Workshop präsentierten Elemente können sich daher weiterentwickeln.