Arbeiten an der RN441 in Ris-Orangis (August 2020)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Arbeiten zur Verlegung der RN441, um Platz für den zukünftigen Bahnsteig der Straßenbahn T12 zu schaffen.

Installation von Sicherheitsvorrichtungen und Realisierung von Markierungen auf dem Boden.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Von Montag, 3. August abends bis Dienstag, 25. August 2020.

> Was ändert sich dadurch?

Für die Dauer der Arbeiten ist die Zufahrt zur RN441 von der RD31, der Autobahn A6 und der RN449 Tag und Nacht gesperrt.

Eine Umleitungsstrecke ist über die RD31, RN7 und RD310 geplant.