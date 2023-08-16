Die Arbeiten rund um die Rue du Dr Roux in Viry-Chatillon

Veröffentlichungsdatum: 13. Mai 2019

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

– Änderung des Verlaufs der Rue du Dr Roux.

– Entfernung alter Lärmschutzwände und Ersetzung neuer Wände.

> Was sind die Schritte?

– Rodung und Erdarbeiten des Erdhügels

– Realisierung der Fahrbahn und der letzten Bürgersteige der Rue du Dr Roux

– Verkehrsverlagerung auf die neue Rue du Dr Roux

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Bis zum Ende des Sommers 2019.

> Welchen Unterschied macht das?

Vom 8. bis 12. April von 8:30 bis 16:30 Uhr wird abwechselnd eine provisorische Straße eingerichtet und die Kreuzung der Rue de La Rochefoucauld und der Rue Dr Roux gesperrt.

Während dieser vier Tage bleibt die Straße La Rochefoucauld zirkulierend. Fußgängerwege werden beibehalten.

Ab Mitte April wird der Verkehr auf der weichen Spur (Radfahrer und Fußgänger) auf die Rue de La Rochefoucauld verlegt.