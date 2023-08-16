Sperrung der RN441 vom 24. Juli abends bis 30. August 2019
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum.23. Juli 2019
> Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Arbeiten zur Verlegung der RN441, um Platz für den zukünftigen Bahnsteig der Tram 12 Express zu schaffen.
> Was sind die Schritte?
– Phase 1: Wiedereröffnung des Zugangs zur RD310 in Richtung Grigny und Viry-Chatillon von der RN441 in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli.
Sperrung der Zufahrt zur RN441 von der RD31 vom 25. Juli bis 22. August.
– Phase 2: Vollständige Sperrung der Zufahrt zur RN441 von der RD31, der Autobahn A6 und der RN449 vom 21. August bis 30. August.
> Wie lange dauern die Arbeiten?
Vom Abend des 24. Juli bis zum 30. August 2019.
> Was ändert sich dadurch?
Während der Arbeiten werden alternative Routen eingerichtet (siehe Karten unten):
– Phase 1: Umleitung über die RD31, Kehrtwende am Kreisverkehr und Wiederaufnahme der RD31 in Richtung Ris-Orangis Zentrum und Courcouronnes. Nehmen Sie dann die A6 in Richtung Paris und folgen Sie der RD310 in Richtung Grigny und Viry-Chatillon.
– Phase 2: Folgen Sie der Ausfahrt in Richtung Ris-Orangis, Umleitung über die RD31, RN7 und RD310.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und versichern Ihnen unsere Bereitschaft, die Auswirkungen der Arbeiten auf Ihren Verkehr zu reduzieren.