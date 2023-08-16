Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Sperrung der RN441 vom 24. Juli abends bis 30. August 2019

23. Juli 2019

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Arbeiten zur Verlegung der RN441, um Platz für den zukünftigen Bahnsteig der Tram 12 Express zu schaffen.

> Was sind die Schritte?

– Phase 1: Wiedereröffnung des Zugangs zur RD310 in Richtung Grigny und Viry-Chatillon von der RN441 in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli.
Sperrung der Zufahrt zur RN441 von der RD31 vom 25. Juli bis 22. August.

– Phase 2: Vollständige Sperrung der Zufahrt zur RN441 von der RD31, der Autobahn A6 und der RN449 vom 21. August bis 30. August.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Vom Abend des 24. Juli bis zum 30. August 2019.

> Was ändert sich dadurch?

Während der Arbeiten werden alternative Routen eingerichtet (siehe Karten unten):
– Phase 1: Umleitung über die RD31, Kehrtwende am Kreisverkehr und Wiederaufnahme der RD31 in Richtung Ris-Orangis Zentrum und Courcouronnes. Nehmen Sie dann die A6 in Richtung Paris und folgen Sie der RD310 in Richtung Grigny und Viry-Chatillon.

– Phase 2: Folgen Sie der Ausfahrt in Richtung Ris-Orangis, Umleitung über die RD31, RN7 und RD310.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und versichern Ihnen unsere Bereitschaft, die Auswirkungen der Arbeiten auf Ihren Verkehr zu reduzieren.

Sperrung der RN441 und Umleitungsstrecken