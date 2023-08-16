Sperrung der RN441 vom 24. Juli abends bis 30. August 2019

Veröffentlichungsdatum.23. Juli 2019

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Arbeiten zur Verlegung der RN441, um Platz für den zukünftigen Bahnsteig der Tram 12 Express zu schaffen.

> Was sind die Schritte?

– Phase 1: Wiedereröffnung des Zugangs zur RD310 in Richtung Grigny und Viry-Chatillon von der RN441 in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli.

Sperrung der Zufahrt zur RN441 von der RD31 vom 25. Juli bis 22. August.

– Phase 2: Vollständige Sperrung der Zufahrt zur RN441 von der RD31, der Autobahn A6 und der RN449 vom 21. August bis 30. August.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Vom Abend des 24. Juli bis zum 30. August 2019.

> Was ändert sich dadurch?

Während der Arbeiten werden alternative Routen eingerichtet (siehe Karten unten):

– Phase 1: Umleitung über die RD31, Kehrtwende am Kreisverkehr und Wiederaufnahme der RD31 in Richtung Ris-Orangis Zentrum und Courcouronnes. Nehmen Sie dann die A6 in Richtung Paris und folgen Sie der RD310 in Richtung Grigny und Viry-Chatillon.

– Phase 2: Folgen Sie der Ausfahrt in Richtung Ris-Orangis, Umleitung über die RD31, RN7 und RD310.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und versichern Ihnen unsere Bereitschaft, die Auswirkungen der Arbeiten auf Ihren Verkehr zu reduzieren.