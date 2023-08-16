Arbeiten an der A6-Brücke in Morsang-sur-Orge (Oktober-November 2019)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Abriss durch Sägen des äußeren Teils der A6-Brücke, der nicht befahren wird, um das neue Bauwerk bauen zu können, das schließlich die neuen Sicherheitseinrichtungen der Autobahn (Rutsche) und die neuen Lärmschutzwände zwischen der Autobahn und der Straßenbahnhaltestelle T12 aufnehmen wird.

> Was sind die Phasen der Arbeiten?

1 . Teilabriss der bestehenden Betonkonstruktion durch Sägen.

2. Die nächsten Arbeitsphasen (Bau des neuen Bauwerks, Lärmschutzwände usw.) werden Gegenstand spezifischer Arbeitsinformationen sein.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Abbruch durch Sägen: 3 Wochen lang, vom 21. Oktober bis 8. November 2019, nur wochentags und nachts.

> Was ändert sich dadurch?

Die Abrissarbeiten finden nachts statt und führen zur Sperrung der RD77 zwischen der Rue Jules Ferry und der Rue de Savigny 7 nur an Wochentagen von 23 bis 5 Uhr:

– von Montag 21/10 bis Samstag 26/10 vormittags;

– von Montag 28/10 bis Samstag 2/11 vormittags;

– von Montag 4/11 bis Samstag 9/11 vormittags.

Die Passage unter der Brücke der A6 wird komplett gesperrt.

Der Zugang für Anwohner bleibt auf beiden Seiten der A6 erhalten.

Die Autobahn A6 bleibt für die Dauer dieser Arbeiten geöffnet.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, die Lärmbelästigung, die durch Sägen verursacht werden könnte, sowie Störungen auf Ihren Reisen so weit wie möglich zu reduzieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis.