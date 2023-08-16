Phase 3 der Arbeiten im Stadtzentrum von Évry-Courcouronnes (2020-2021)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

In den Phasen 1 und 2 wurden bereits Vorbereitungsarbeiten an den Straßen und Gehwegen auf der Südseite der Avenue Paul Delouvrier und des Boulevard François Mitterrand durchgeführt.

Phase 3 besteht aus Straßenarbeiten auf der Nordseite der Avenue Paul Delouvrier und des Boulevard François Mitterrand sowie aus Infrastrukturarbeiten (Bahngleise, Bahnhof usw.).

> Was sind die Arbeitsphasen?

– Arbeiten an den Straßen und Gehwegen auf der Nordseite der Avenue Paul Delouvrier und des Boulevard François Mitterrand;

– Bau des Bahnsteigs T12;

– Bau des künftigen Bahnhofs Évry-Courcouronnes;

– Verlegung von Schienen;

– Ausbau der Fahrbahn und der Gegengasse Boulevard François Mitterrand.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

– Phase 3: ca. 1 Jahr ab Ende Oktober 2020.

> Was ändert sich dadurch?

– Ab Montag, 2. November 2020, wird der Verkehr auf der Südseite der Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand auf einer Fahrspur in jede Richtung geführt;

– von Montag, 2. November 2020 bis Ende August 2021, wird der Zugang zur Rue Ambroise Croizat vom und zum Boulevard François Mitterrand gesperrt;

– Ab Montag, dem 2. November 2020, wird der Zugang zum nördlichen Teil der Rue André Lalande vom und zum Boulevard François Mitterrand dauerhaft gesperrt. Der Zugang zur Straße erfolgt nur über die Senghor-Straße;

– die Gegengasse zwischen den Straßen Croizat und Lalande (Norden) auf dem Boulevard François Mitterrand wird nur für den Zugang von Anwohnern und Geschäften, Lieferungen und Fußgängerverkehr geöffnet sein;

– Das Parken ist in den Vorfahrtsrechten verboten.