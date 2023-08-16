Arbeiten an der Kreuzung der Römischen Verträge in Évry-Courcouronnes (2020-2021)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Straßenarbeiten am Kreisverkehr der Römischen Verträge werden in drei Phasen durchgeführt:

– Phase 1: südlich des Kreisverkehrs, auf Höhe der Avenue Pierre Bérégovoy.

– Phase 2: auf der zentralen Insel des Kreisverkehrs und der südlich des Kreisverkehrs auf Höhe der Avenue Pierre Bérégovoy.

– Phase 3: auf dem zentralen Block, der sich nördlich des Kreisverkehrs auf Höhe der Avenue de l'Orme in Martin befindet.

> Was sind die Phasen der Arbeiten?

– Phase 1: zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2020.

– Phase 2: zwischen Mitte November und Ende 2020.

– Phase 3: ab Mitte Februar 2021.

> Was ändert sich dadurch?

Während der gesamten Dauer der Arbeiten und zur Sicherheit der Autofahrer und Begleiter auf der Baustelle wird die vorgeschriebene Geschwindigkeit auf Höhe der Baustelle gesenkt und die Fahrspuren können reduziert werden.