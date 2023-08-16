Arbeiten rund um die Strecke von Compiègne nach Viry-Chatillon

Veröffentlichungsdatum: 13. Juni 2019

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Installation eines Regenwasserkanalisationsnetzes auf dem Fußgängerweg von der Voie de Compiègne bis zur Avenue des Pylônes.

> Was sind die Schritte?

– Bäume fällen und Kandelaber ablegen.

– Verlegung des Stadtstadions, das umgebaut und modernisiert wird, in die Rue des Bleuets in der Nähe des Allende-Gymnasiums (Zeitplan wird festgelegt).

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Bis Ende August 2019.

> Was ändert sich dadurch?

– Sperrung des Fußgängerwegs von der Voie de Compiègne bis zur Avenue des Pylônes.

– Nichtverfügbarkeit des Stadtstadions.