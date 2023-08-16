Arbeiten rund um die Strecke von Compiègne nach Viry-Chatillon
Veröffentlichungsdatum: 13. Juni 2019
> Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Installation eines Regenwasserkanalisationsnetzes auf dem Fußgängerweg von der Voie de Compiègne bis zur Avenue des Pylônes.
> Was sind die Schritte?
– Bäume fällen und Kandelaber ablegen.
– Verlegung des Stadtstadions, das umgebaut und modernisiert wird, in die Rue des Bleuets in der Nähe des Allende-Gymnasiums (Zeitplan wird festgelegt).
> Wie lange dauern die Arbeiten?
Bis Ende August 2019.
> Was ändert sich dadurch?
– Sperrung des Fußgängerwegs von der Voie de Compiègne bis zur Avenue des Pylônes.
– Nichtverfügbarkeit des Stadtstadions.