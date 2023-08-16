Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Arbeiten auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Épinay-sur-Orge

Veröffentlichungsdatum: 13. Mai 2019

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Realisierung des Durchgangs unter den Bahngleisen, um das Einfügen des Bahnsteigs der Tram 12 Express zu ermöglichen.

> Wie lange dauern die Arbeiten?
Phase 1: bis Frühjahr 2020.

> Was ändert sich dadurch?
– Entfernung von Plätzen auf dem Bahnhofsparkplatz und Schaffung eines temporären Parkplatzes mit 141 Stellplätzen neben dem RER-Bahnhof C (siehe Zugangsplan auf der Rückseite).
– Aufrechterhaltung des Zugangs zum Parkplatz über den Chemin des Rossays.
– Fördern Sie die Nutzung des Busnetzes, um zum Bahnhof zu gelangen.

Laden Sie hier die Info zu den Werken herunter

PDF

 -  558.2 KB