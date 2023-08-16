Arbeiten auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Épinay-sur-Orge
Veröffentlichungsdatum: 13. Mai 2019
> Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Realisierung des Durchgangs unter den Bahngleisen, um das Einfügen des Bahnsteigs der Tram 12 Express zu ermöglichen.
> Wie lange dauern die Arbeiten?
Phase 1: bis Frühjahr 2020.
> Was ändert sich dadurch?
– Entfernung von Plätzen auf dem Bahnhofsparkplatz und Schaffung eines temporären Parkplatzes mit 141 Stellplätzen neben dem RER-Bahnhof C (siehe Zugangsplan auf der Rückseite).
– Aufrechterhaltung des Zugangs zum Parkplatz über den Chemin des Rossays.
– Fördern Sie die Nutzung des Busnetzes, um zum Bahnhof zu gelangen.