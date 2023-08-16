Sperrung der Ausfahrt 7 der A6 in Richtung Fleury-Mérogis
Veröffentlichungsdatum: 28. Mai 2019
> Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Neukonfiguration des Autobahnkreuzes A6 zur Installation der zukünftigen Plattform.
> Was sind die Schritte?
1) Schließung der Rampe zur Installation des Arbeitsbereichs
2) Neukonfiguration des Wärmetauschers
3) Realisierung des Bahnsteigs Tram 12 express
> Wie lange dauern die Arbeiten?
Von Anfang Juni bis Ende August 2019
> Was ändert sich dadurch?
Der Autoverkehr wird geändert: Es wird empfohlen, die Ausfahrt 7.1 (Grigny, Ris-Orangis) zu nehmen, um auf die RD310 und RD445 zu gelangen (siehe Karte).