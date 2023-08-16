Sperrung der Ausfahrt 7 der A6 in Richtung Fleury-Mérogis

Veröffentlichungsdatum: 28. Mai 2019

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Neukonfiguration des Autobahnkreuzes A6 zur Installation der zukünftigen Plattform.

> Was sind die Schritte?

1) Schließung der Rampe zur Installation des Arbeitsbereichs

2) Neukonfiguration des Wärmetauschers

3) Realisierung des Bahnsteigs Tram 12 express

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Von Anfang Juni bis Ende August 2019

> Was ändert sich dadurch?

Der Autoverkehr wird geändert: Es wird empfohlen, die Ausfahrt 7.1 (Grigny, Ris-Orangis) zu nehmen, um auf die RD310 und RD445 zu gelangen (siehe Karte).