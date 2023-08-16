Arbeiten an der RD257 in Épinay-sur-Orge (Oktober-November 2020)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Bauarbeiten an der Brücke über die RD257 und die Yvette, auf der die Straßenbahn T12 verkehren wird.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Von Freitag, 9. Oktober bis Donnerstag, 12. November 2020.

> Was ändert sich dadurch?

Auf der RD257 ist der Verkehr zwischen der Rue des Rossays (Seite Épinay-sur-Orge) und dem Chemin des Tourelles (Einkaufszentrum Carrefour Val d'Orge) unterbrochen:

– von Freitag, 9. Oktober, um 21 Uhr, bis Sonntag, 11. Oktober, um 18 Uhr;

– von Dienstag, 20. bis Donnerstag, 22. Oktober, nur nachts, zwischen 21 und 5 Uhr;

– von Montag, 2. bis Freitag, 7. November, nur nachts, zwischen 21 und 5 Uhr.

Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als 3,70 Metern müssen ihre Fahrt auf der Autobahn A6 fortsetzen. Eine alternative Route wird dann über die D445, N104, D46 und D117 empfohlen.

Für leichte Fahrzeuge ist eine Umleitungsstrecke über die D256 und D117 vorgesehen.

Während der gesamten Dauer der Arbeiten und zur Sicherheit der Autofahrer und Begleiter auf der Baustelle wird die vorgeschriebene Geschwindigkeit auf Höhe der Baustelle gesenkt und die Fahrspuren können reduziert werden.