Arbeiten rund um die Rue de la Grande Borne (Okt.2019)

Veröffentlichungsdatum: 25. September 2019

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Arbeiten zur Verschiebung der Straßen und Installation des Bahnsteigs der Straßenbahn T12, Sanierung eines Parkplatzes.

> Was sind die Phasen der Arbeiten?

– Baumfällarbeiten, Abwasserentsorgung, Straßen, verschiedene Netze und öffentliche Beleuchtung.

– Sanierung des bestehenden Parkplatzes, Reparatur von Gehwegen, Bordsteinen und Pflastern.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Ab dem 30. September 2019 für einen Zeitraum von 7 Monaten.

> Was ändert sich dadurch?

– Einbahnstraße der Rue de la Grande Borne zwischen dem Parkplatz Chaufferie und der Schulgruppe in Richtung Viry-Chatillon / Grigny. Eine Umleitung wird von der Rue des Ateliers (außer Lastkraftwagen) und von der RD445 zur RD310 vorgeschlagen.

– Die Buslinien DM4, DM8 und 420 (Haltestellen La Serpente und Les Solstices) werden auf die Voie de la Plaine umgeleitet.

– Entfernung von 56 Parkplätzen während der Arbeiten. Während der Arbeiten wird in der Nähe des Heizraums ein Ersatzparkplatz eingerichtet.

Wir versichern Ihnen unsere Bereitschaft, Störungen auf Ihren Reisen so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.