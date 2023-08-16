Bereits mehr als 14 km Schienen verlegt

14. Es handelt sich um die Anzahl der Schienenkilometer, die bereits auf den 20 km der neuen Straßenbahnlinie T12 verlegt wurden (unter Berücksichtigung des Gegenverkehrs), die die Trasse im städtischen Netz zwischen Évry-Courcouronnes und Épinay-sur-Orge bilden.

Seit Ende 2020 sind die Teams der Straßenbahn T12 mobilisiert, um die Schienen auf den neuen Gleisen zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes zu verlegen.

In Évry-Courcouronnes sind alle Schienen seit dem späten Frühjahr 2021 verlegt und der Straßenbelag wurde im Sommer 2021 fertiggestellt.

In Ris-Orangis ist die Verlegung der Schienen zwischen der Avenue de l'Orme à Martin und der Avenue Joliot-Curie abgeschlossen. Die Teams arbeiten nun daran, die Schienen zum Chemin du bois des Hôtel Dieu zu verlegen.

In Grigny begann die Verlegung der Schienen im August 2021 und setzt sich zwischen der Ausfahrt der A6 in Richtung RN441 und dem Chemin du Plessis fort.

In Viry-Chatillon wird sie zwischen der Kreuzung der RD 445 und den Coteaux de l'Orge fertiggestellt.

In Morsang-sur-Orge wird derzeit eine Stützmauer nach Viry-Chatillon gebaut. Nach Fertigstellung kann 2022 mit der Verlegung der Schienen in diesem Bereich begonnen werden.

Auch in Savigny-sur-Orge ist der Bau der Stützmauer entlang der Rue des Rossays im Gange und geht der Verlegung der Schienen voraus.

In Épinay-sur-Orge wurden im Oktober die ersten Schienen rund um die RD 257 verlegt. Der Großteil der Installation wird jedoch im 1. Quartal 2021 erfolgen.

Was die bestehenden Gleise der RER C betrifft, so werden Anpassungsarbeiten durchgeführt, um den Verkehr der zukünftigen Straßenbahn zu gewährleisten.