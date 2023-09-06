16 Stationen entlang der Straßenbahnlinie T12!

Seit mehreren Monaten arbeiten die Teams vor Ort hart daran, die Stationen zu entwickeln, dies ist einer der Meilensteine der Straßenbahn T12!

Die Bahnhöfe zwischen Evry-Courcouronnes und Epinay-sur-Orge wurden neu gebaut, während die bestehenden Bahnhöfe entlang der Bahnstrecke saniert wurden, mit Ausnahme der Bahnhöfe Massy-Europe und Champlan, die vollständig entworfen wurden.

Als Gebietsmarkierung nehmen die Stationen Ihre neue Straßenbahnlinie T12 vorweg. Mit ihrem schlanken und modernen Design ermöglichen die Bahnhöfe den Fahrgästen, unter optimalen Komfort- und Sicherheitsbedingungen zu warten:

- Sitzgelegenheiten und verglaste Unterstände zum Schutz vor Kälte, Regen, Wind oder Sonne;

- Konstante, verbrauchsarme Beleuchtung mit Präsenzmelder zur Modulation der Helligkeit auf allen Bahnsteigen;

- Ein Videoschutzsystem und Notrufterminals;

- Fahrgastdienste wie Echtzeit-Informationsbildschirme, Ticketverkauf, Anzeige des Linienplans.