20,4 km, wissen Sie, was diese Zahl ist?

20,4 km ist die Gesamtlänge der Strecke, der zukünftigen Straßenbahn T12, von Evry-Courcouronnes nach Massy Palaiseau.

Nach rund zwei Jahren Arbeit wurde die Verlegung der Schienen in diesem Monat abgeschlossen. Während die Straßenbahn T12 auf 10 km die RER C von Massy nach Epinay-sur-Orge ersetzen wird, wurden im Süden neue Gleise geschaffen.

Insgesamt wurden 10,4 km neue Gleise gebaut, damit der Straßenbahnzug T12 seine Fahrt in der Stadt fortsetzen kann, um die Städte Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis und Evry-Courcouronnes zu bedienen.

Die Schienen werden auf Betonschwellen verlegt, eine Lösung, die für ihre Robustheit und Langlebigkeit bekannt ist. Einmal verkeilt und unter der Kontrolle eines Vermessers ausgerichtet, werden sie durch ein Verfahren miteinander verschweißt, das eine gute Überlastbeständigkeit garantiert. Anschließend wird Beton für Immobilien gegossen. Das Ganze ist schließlich mit Sedum bedeckt, einer Pflanzendecke, die leicht zu pflegen ist und wenig Bewässerung erfordert.

Der Tram-Train T12 wird als Zug zwischen den Bahnhöfen Massy-Palaiseau und Petit Vaux und als konventionelle Straßenbahn im Stadtgebiet zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes verkehren. Die Strecke wird dann mit speziellen Zügen ausgestattet, die auf beiden Schienentypen und in zwei verschiedenen Fahrmodi fahren können.