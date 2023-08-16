Eine moderne und komfortable Straßenbahn

Veröffentlichungsdatum: 17. Mai 2019

23 Züge wurden von Île-de-France Mobilités in ihren Farben für die Tram 12 Express bei Alstom bestellt. Dies ist der DUALIS, der 251 Passagiere befördern kann und mehr als 95 Sitzplätze bietet. Es wird in Doppeleinheiten verkehren (zwei zusammengebaute Züge, also 502 Passagiere): Insgesamt wird das Fahrzeug 85 Meter lang und 2,65 Meter breit sein.

Dieses Rollmaterial, das dank großer Fenster in natürliches Licht getaucht ist, wird komfortabel und mit USB-Buchsen (insgesamt 36) ausgestattet sein.

Benutzer mit eingeschränkter Mobilität haben zwei Plätze in jedem Zug. Um zu 100% zugänglich zu sein, ist der DUALIS mit einem integrierten Niederflur und einer "Dachlücke" ausgestattet, einer Stufe, die sich entfaltet, um den Raum zwischen Dock und Trittbrett zu füllen.

Die Züge werden klimatisiert und mit einem System von LED-Anzeigen im Innen- und Außenbereich ausgestattet, um die Fahrgäste in Echtzeit zu informieren. Darüber hinaus ermöglichen 10 Innenbildschirme pro Zug eine dynamische Anzeige des Streckenplans und der Informationen. Dieses visuelle System wird durch ein akustisches Informationsgerät verdoppelt, um alle Informationen über den Fortschritt einer Reise zu übertragen

Im Inneren der Züge werden IRIS-Systeme es ermöglichen, die Anzahl der Fahrgäste zu zählen. Die täglich gesammelten Daten werden es Île-de-France Mobilités ermöglichen, den Verkehr und die Bedürfnisse der Nutzer genau zu kennen, um das Angebot und den Betrieb der Tram 12 Express kontinuierlich zu verbessern.

Die Züge können sowohl auf dem nationalen Schienennetz mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h als auch auf dem städtischen Teil mit 70 km/h fahren. Es vereint alle Eigenschaften einer herkömmlichen Straßenbahn (Spurweite, Beschleunigung, Bremsen) und alle eines Zuges (Höchstgeschwindigkeit, Sicherheitsausrüstung an Bord).

Diese 23 Züge, die am Alstom-Standort Valenciennes – Petite-Forêt entworfen und montiert werden, werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités für einen Betrag von 145 Millionen Euro finanziert.