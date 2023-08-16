Im Herzen der Linie: die Werkstatt-Garage Massy-Palaiseau

5.000 m² ist die Fläche der zukünftigen Werkstatt-Garage der Straßenbahn T12 in den Gemeinden Massy und Palaiseau. Die auf einem Grundstück von 45.000 m² errichtete Werkstatt-Garage wird den Kommandoposten der Linie beherbergen und der Ort der Garage und Wartung der im Einsatz befindlichen Züge sein. Mit einer Architektur im Einklang mit seiner Umgebung und innovativer Ausstattung wird es Teil eines nachhaltigen Umweltansatzes sein.

Eine technische Meisterleistung

Am Ende des Betriebs, sobald alle Fahrgäste an der Endstation Massy-Palaiseau ausgestiegen sind, fahren die Straßenbahnzüge in die Werkstatt-Garage.

In einem ersten Schritt an der Tankstelle führen Techniker eine technische Kontrolle der Züge durch, einschließlich der Überprüfung des Sandstandes, der die Haftung der Räder verbessert. Die Züge passieren dann die Waschstation und werden auf den Lagergleisen geparkt, bevor der Betrieb am nächsten Morgen wieder aufgenommen wird. Wenn komplexere Eingriffe erforderlich sind, werden diese auf einer der sechs Grubenspuren durchgeführt. Letztere werden in den Boden gegraben und ermöglichen es, den unteren Teil der Straßenbahn zu erreichen, während Fußgängerbrücken den Zugang zu ihrem Dach ermöglichen, auf dem sich unter anderem der Motor befindet. So wird es möglich sein, verschiedene Reparaturen gleichzeitig durchzuführen.

Grubenturm, um die Form der Räder wiederherzustellen und den Grip der Straßenbahn in Kurven zu gewährleisten, Hebekette, Brückenkran, Lackierkabine zum Neulackieren möglicher Kratzer usw., die Werkstatt-Garage wird für Reparaturen voll ausgestattet sein.

Es wird auch mit modernster technischer Ausstattung konkurrieren und einen unbestrittenen Star haben: die Waschmaschine. Es automatisiert die Reinigung der "Nase", dh der Kabine, in der sich der Fahrer niederlässt. Normalerweise ist es ein Agent, der sich manuell darum kümmert. In einem Arbeitsgang und mit 85% des recycelten Waschwassers ist der gesamte Zug sauber!

Im Herzen eines Ökosystems

Seit der Planung des Projekts werden mehrere Elemente berücksichtigt, um eine Harmonie zwischen dem Gebäude und der umgebenden Landschaft zu schaffen. Unter ihnen sind einige emblematisch:

Ein 3.000 m² großer Park neben der Werkstatt-Garage wird der Purpur-Orobanche, einer geschützten Pflanze, gewidmet sein;

Sitzstangen werden aufgestellt, damit Vögel Schutz finden können. Eidechsen können das Gebiet weiterhin ruhig bewohnen;

Laute Räume werden durch Wände isoliert und innerhalb der Werkstatt werden die Züge 5 km / h nicht überschreiten, um Lärmbelästigung zu vermeiden;

Die Abfallentsorgung erfolgt vor Ort in einem speziellen Zentrum;

Ergonomische Architektur, 4.800 m² begrüntes Dach und eine Fassade aus Beton, Metall und Holz ermöglichen es der Werkstatt-Garage, sich elegant und diskret in ihre Umgebung einzufügen.

Bis heute wurde die Werkstatt-Garage gebaut und die Arbeiten zum Ausbau der Bahnsteige sind im Gange. Die Masten für die Oberleitung, die die Straßenbahn mit Strom versorgt, wurden verlegt und die Sanierung ist im Gange.