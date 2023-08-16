6 Meter ist die Höhe, auf der die zukünftige Hochstation Parc du Château in Morsang-sur-Orge ihren Höhepunkt erreichen wird. Als echte technische Meisterleistung wird es die einzige Hochstation auf der Strecke sein, die teilweise auf dem Deck über der RD77 positioniert wird.

Von Épinay-sur-Orge kommend wird die Straßenbahnlinie T12 entlang des Parc du Séminaire fahren und die Brücke RD77 und den Bahnhof über Rampen erreichen, die sich seit 2018 im Bau befinden.

Der zukünftige Bahnhof Parc du Château wird ein großer Gewinn für die Stadt sein, die derzeit nur von Stadtbussen oder dem RER C in Savigny-sur-Orge bedient wird. Die Straßenbahnhaltestelle T12 wird daher zur Wiederbelebung des Gebiets beitragen und die Fortbewegung von Anwohnern wie Schülern der Schulen Charles-Péguy und Monge erheblich erleichtern.

Und die Arbeit in all dem?

Die Brücke RD77 befindet sich seit dem 24. August und bis Ende Oktober im Bau. Es wird vor Ort gegossen und besteht aus 26 Metallträgern von jeweils fast 4 Tonnen.

Nach Abschluss des Baus wird es an die Rampen angeschlossen und seine Ausrüstung kann insbesondere mit der Verlegung der Gleise der Straßenbahn T12 beginnen.

Die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Hochstation laufen seit mehreren Monaten. In wenigen Wochen wird die Betonierung der Struktur abgeschlossen sein und mehreren Monaten Infrastrukturarbeiten weichen.