6,5 Kilometer Rad- und Fußgängerwege ausgebaut

Neben der Verbesserung der Mobilitätsbedingungen, die sie auf dem Gebiet von Essonne ermöglicht, zielt die Straßenbahn T12 darauf ab, die sanfte Mobilität und insbesondere die Nutzung von Fahrrädern zu fördern.

Im städtischen Netz werden daher weiche Fahrspuren für Fußgänger und Radfahrer gebaut, wo immer dies möglich ist, d. h. überall dort, wo genügend Platz benötigt wird und die Sicherheitsbedingungen erfüllt sind.

Am Ende wurden nicht weniger als 6,5 Kilometer Fahrrad-Fußgängerwege gebaut, mit durchgehenden Routen zwischen Viry-Chatillon und Évry-Courcouronnes und der Schaffung einer neuen Verbindung zwischen dem Stadtteil Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) und der Kreuzung der RD257 in Épinay-sur-Orge.

Entlang der Straßenbahn wird es dann möglich sein, sicher mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu zirkulieren.

Um die Intermodalität zu fördern, sind außerdem Einrichtungen geplant, die den Übergang zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln ermöglichen: An jeder Station werden Einrichtungen für den Empfang von Fahrrädern eingerichtet. In Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon (Bahnhof Amédée Gordini) wird die Entwicklung durch sichere Fahrradschließfächer ergänzt. Insgesamt entstehen nicht weniger als 250 Fahrradstellplätze.

Entdecken Sie die Fahrrad-Fußgängerwege in Bildern!