70 Personen für die Tests mobilisiert

70 Personen arbeiten an den dynamischen Tests Ihres T12 Tram-Train auf dem Höhepunkt der Tests.

Seit Anfang des Jahres ist Ihr zukünftiger Tram-Train T12 mit dem Start dynamischer Tests in eine neue Phase eingetreten. Letztere begannen auf dem Schienennetz und werden ab dem 24. April auf dem städtischen Netz fortgesetzt.

Um diesen entscheidenden Schritt vor der Inbetriebnahme der Straßenbahn zu gewährleisten, ist täglich ein ganzes Team anwesend, um diese Tests zu begleiten. Diese teilt sich auf SNCF für das Schienennetz, Ile-de-France Mobilité für das städtische Netz und Transkéo für den Betrieb der Strecke.

Auf dem Schienennetz arbeiten täglich etwa zwanzig Personen unter der Projektleitung der SNCF, die für die Arbeiten zwischen den Bahnhöfen Massy – Palaiseau und Petit Vaux zuständig ist, an den Tests. Zwanzig weitere Personen unter der Leitung von Ile-de-France Mobilités (Co-Projektträger) sorgen für die Tests von Epinay-sur-Orge nach Evry-Courcouronnes.

Diese beiden Teams bestehen aus verschiedenen Gewerken, wie z. B. koordinierende Fahrer, Ingenieure, Tester, die für die Signalisierung oder die elektrische Traktion zuständig sind.

Auf der Seite der Werkstatt-Garage und des Betriebs der Strecke ist es ein Team von fast 30 Personen, das auf dem Höhepunkt der Tests das Ruder übernimmt und sich aus Fahrern und Vorgesetzten der im Umlauf befindlichen Züge zusammensetzt. Darunter auch Techniker, die die Konformität der Züge sicherstellen, damit sie keine Sicherheitsprobleme für Personen oder Eigentum verursachen.

All diese Fachleute mit unterschiedlichen Funktionen ergänzen und koordinieren sich, um zu überprüfen, ob die Straßenbahn T12 problemlos auf dem Schienennetz und dem städtischen Netz verkehrt.

Ab dem 24. April können Sie Ihren T12-Tram-Train auf der gesamten Linie beobachten.