700 Bäume entlang der Straßenbahngleise gepflanzt

Die Straßenbahn T12 zielt darauf ab, das Gebiet zu bedienen und gleichzeitig aufzuwerten.

Diese Aufwertung beinhaltet die Gestaltung eines Landschaftsprojekts.

Nach der Verlegung der Schienen auf dem städtischen Straßenbahnnetz zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes konnte die Phase der Landschaftsgestaltung beginnen.

Es verfolgt mehrere Ziele:

Pflanzen Sie nicht weniger als 700 Bäume entlang der Gleise

Verlegen Sie nach Möglichkeit eine pflanzliche Beschichtung auf dem Straßenbahnsteig. Sedum, eine Pflanze, die wenig Pflege und Bewässerung benötigt, wird auf Bereichen verwendet, die für Fußgänger unzugänglich sind, während auf dem Rest der Plattform Gras verwendet wird.

Verschönern Sie die Umgebung der Straßenbahn und der Fahrrad-Fußgängerwege mit Blumen- und Strauchplantagen

Erweichen Sie die Landschaft und schaffen Sie eine pflanzliche und landschaftliche Kontinuität entlang der Straßenbahn

Bieten Sie den Benutzern neue, angenehmere Wege.

Um diese Frage zu beantworten, wurden 120 Pflanzenarten nach bestimmten Kriterien ausgewählt: ihre Anpassung an das Klima, ihre Herkunft in der Nähe des Standorts, ihre Robustheit, ihr Aussehen und auch ihre Pflege. Darunter Landahorn, Platane, amerikanische Heuschrecke, Eiche, Weide, Erle oder Birke.

Landschaftsgestaltung in Zahlen: