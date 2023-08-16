Möchten Sie Ihren künstlerischen Sinn mit dem T12 Tram-Train offenbaren?

Anlässlich der dynamischen Tests laden unsere Teams Sie ein, an unserer nächsten Ausstellung teilzunehmen, indem sie Ihre schönsten Fotos der im Umlauf befindlichen Züge enthüllen!

Das Konzept?

–> die Straßenbahn T12 während ihrer dynamischen Tests zu verewigen,

–> Zögern Sie nicht, Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, indem Sie die Straßenbahn dank origineller Kreationen inszenieren!

Die schönsten Fotos werden auf der Facebook-Seite veröffentlicht und bei der Eröffnungsveranstaltung Ihres T12-Tram-Trains ausgestellt.

Senden Sie uns Ihre Fotos an folgende E-Mail-Adresse: [email protected]