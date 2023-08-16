Seien Sie vorsichtig, der Tram-Train befindet sich in der Testphase!

Anlässlich des Beginns dynamischer Tests auf dem Schienennetz, die den Verkehr von Zügen beinhalten, bitten wir Sie, vorsichtig zu sein.

In der Tat erfordert der Zugverkehr erhöhte Wachsamkeit, insbesondere für die Benutzer in der Nähe der RER-C-Bahnsteige.

Einige Anweisungen sind zu Ihrer Sicherheit zu beachten: