Das städtische Netz ist an der Reihe, die Züge bald in Versuch zu versetzen

Ab Mai werden die dynamischen Tests auf dem städtischen Netz zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes fortgesetzt.

Die Gelegenheit, eine neue Seite der Tests aufzuschlagen, mit der Einführung der Straßenbahnzüge T12 im städtischen Netz.

Zum ersten Mal können die Anwohner die fahrenden Züge in den 11 Städten der Linie sehen. Neben der Sicherstellung des Zugverkehrs besteht der Zweck dieser Tests darin, die Funktion der Ausrüstung während der Durchfahrt der Straßenbahn zu überprüfen: Stromversorgung, Bremssystem und Betrieb von Kreuzungen und Lichtsignalen usw.

Die Tests ermöglichen es auch jedem, sich mit der Straßenbahn T12 vertraut zu machen. Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer: Jeder muss wachsam sein, wenn er sich der Straßenbahn nähert, insbesondere an den Kreuzungen.

Auf dem städtischen Teil, von Épinay-sur-Orge bis Évry-Courcouronnes, ist die Straßenbahn T12 in das Herz der Stadt integriert. Die Frequenz und Geschwindigkeit der Züge wird allmählich zunehmen. In der Nähe von Straßen und Kreuzungen ist daher Vorsicht geboten. Es ist wichtig, die Straßenverkehrsordnung zu beachten und auf die installierten Lichter und Verkehrszeichen zu achten, insbesondere beim Überqueren der Plattform. Die Straßenbahn hat immer Vorrang. Seien Sie zur Sicherheit aller vorsichtig!